Energy IQ: tado° schaltet Heizkostenvorhersage scharf

So haben die Münchner Anbieter smarter Thermostate den Beginn des zweitägigen Verkaufs-Events genutzt, um ihre sogenannte „Energy IQ“-Funktion allen Nutzern aktiver tado°-Systeme zur Verfügung zu stellen. Die neue Prognose-Funktion soll die voraussichtlichen Heizkosten treffsicher vorhersagen und einem Einfamilienhaus im Schnitt etwa 670 Euro jährlich einsparen. Voraussetzung ist natürlich, dass dessen Bewohner ihren Verbrauch an die Kosten anpassen.

Insert

You are going to send email to