Ende einer Ära: O2 schaltet MMS zum 1. Juli ab
Telefónica Deutschland stellt den MMS-Dienst im eigenen Mobilfunknetz ein. Ab dem 1. Juli 2026 können Kundinnen und Kunden im O2-Netz keine MMS mehr senden oder empfangen. Damit endet etwas Handygeschichte, das in Deutschland im Jahr 2002 begonnen hatte.
Die Multimedia Messaging Service, kurz MMS, war einst der Versuch, die klassische SMS um Bilder, Audiodateien und kurze Videos zu erweitern. O2 führte den Dienst im November 2002 ein. Zu dieser Zeit waren Kamerahandys noch neu, mobile Daten teuer und Messenger-Apps weit entfernt vom heutigen Alltag.
In den Jahren danach wurde die MMS unter anderem für Urlaubsfotos, Geburtstagsgrüße oder kleine Medienanhänge genutzt. Telefónica erinnert auch an frühere Zusatzdienste wie „MMS to Postcard“ oder „MMS to Sticker“, bei denen aus Handyfotos gedruckte Postkarten oder Aufkleber wurden.
Smartphones machten die MMS überflüssig
Mit dem iPhone, dem App Store und später Android änderte sich die mobile Kommunikation grundlegend. Messenger wie WhatsApp, iMessage, Signal oder Telegram übernahmen den Austausch von Fotos, Videos, Sprachnachrichten und Dateien. Die MMS blieb dagegen teuer, technisch begrenzt und im Alltag zunehmend unsichtbar.
Für iPhone-Nutzer spielt langsam auch RCS eine größere Rolle. Apple unterstützt den Standard seit iOS 18 und hat ihn zuletzt weiter ausgebaut. Mit iOS 26.5 kamen verschlüsselte RCS-Nachrichten hinzu, wenn Anbieter und Gegenstelle die Funktion unterstützen.
RCS als moderner Nachfolger
Telefónica verweist in der eigenen Mitteilung ebenfalls auf RCS. Der Standard ermöglicht direkt in der Nachrichten-App unter anderem den Versand von Bildern, Videos und größeren Dateien, Gruppenchats und weitere Komfortfunktionen. Voraussetzung bleibt allerdings, dass Gerät, Betriebssystem, Nachrichten-App und Mobilfunknetz zusammenspielen.
Für die meisten Nutzer dürfte die MMS-Abschaltung kaum spürbar sein. Wer Bilder und Videos verschickt, nutzt längst Messenger, iMessage, Mail, AirDrop oder Cloud-Links. Interessant ist die Meldung daher vor allem als kleiner Blick zurück: Die MMS war kurzzeitig eine kleine Revolution, wurde aber von Smartphones und App-Kommunikation vollständig überholt.
Schade, da kann ich ja dann gar nicht mehr versehentlich 0,60€ zahlen wenn imessage mal wieder rumspinnt^^
+1 O2 hat überraschend etwas länger als die Konkurrenz dafür gebraucht
Konnte man auch so nicht, da man MMS am iPhone abschalten kann / konnte ;)
Wer das angelassen hat, ist imho selber verantwortlich.
Ich hab den MMS-Fallback deaktiviert. Und in der Folge dann keine einzige MMS verschickt.
MMS wurde eingeführt, man mußte für eine MMS viel Geld bezahlen, da nutzte man lieber die SMS ohne Bild. Die Bilder der alten Kamera-Handies waren sowieso unterirdisch. Wieso hätte man so ein schlrechtes Foto per MMS verschicken sollen? Damit der Gegenüber auch nix mit anfangen kann?
Heut zu Tage ist das sowieso obsolet geworden, wieso sollte das noch länger nutzbar sein? Der Schritt ist eigentlich längst überfällig geworden. Wieso hat Apple das nicht längst raus geschmissen? Die schmeißen ja Dinge generell schnell über Bord, Diskettenlaufwerk, optische Laufwerke (also die eingebauten)…
Nie benutzt, nie vermisst und schon immer viel zu teuer.
Auch nicht im Jahr 2002.
Keine 39ct Pro Nachricht mehr, wenn iMessage sich mal wieder abgemeldet hat und die SMS nach Irland zur Neuregistrierung hängt?
MMS waren immer sehr teuer. Habe trotzdem ab und zu aus dem Urlaub was verschickt. Für die Empfänger war das immer ein Highlight, schöne Strände, eine Altstadt und Selfies zu bekommen. Vorausgesetzt MMS war aktiviert! Ansonsten musste man die MMS auf einer Webseite aufrufen. Erinnert sich noch jemand daran?
Ende einer Ära ist gut. Ich habe in meinem Leben vielleicht 3 MMS empfangen. Da waren die Netzbetreiber einfach zu gierig und das Preis-Leistungs-Verhältnis war unterirdisch. Begrüße es sehr, dass sich jetzt RCS mehr verbreitet.
Hat jemand schon erfolgreich eine verschlüsselte RCS Nachricht zu einem Android Smartphone schicken können?
Falls ja zwischen welchen Providern?
Bei mir bisher ohne Erfolg :-(
Ich meine, dass sogar beide also Sender und Empfänger zahlen müssen… da hatte sich die Mobilfunkbetreiber was tolles als Nachfolger für sms ausgedacht;)
Wer war nochmal O2? ;)
Auch die Telekom stellt MMS zum 30.06.2026 ein.