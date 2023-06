EnBW Lade-App zeigt Blockiergebühr-Timer – Preise bleiben hoch

Die EnBW bleibt derweil bei den seit Januar abgerechneten 61 Cent für das Laden an eigenen und 65 Cent für das Laden an den Ladestationen anderer Betreiber.

MVV bietet auch die Möglichkeit an, bundesweit und per App die eigenen sowie das umfangreiche Netzwerk an Partner-Ladesäulen zu nutzen.

Hintergrund der vergangenen Erhöhungen waren die im Zuge der Gaskriese stark angestiegenen Preise an den Energiemärkten. Die sich in der Zwischenzeit ergebenen Entspannungen möchten wir– wie versprochen – an Sie als Endverbraucher weitergeben. Bitte beachten Sie, dass die sehr hohen Energiepreise der letzten zwei Jahre leider noch immer eine Auswirkung auf die derzeit geltenden Ladepreise haben. Wir werden die Situation daher weiterhin intensiv betrachten und mögliche Spielräume für Preissenkungen nutzen.

Einzige Ausnahmen sind soweit uns bekannt Tesla, die ihre Supercharger-Preise bereits im Mai nach unten gefahren haben, und die Mannheimer MVV AG. Letztere haben ihre Kunden diese Woche darüber informiert, dass das Elektrotanken zumindest an den unternehmenseigenen Ladesäulen vom morgigen 1. Juli an wieder ein Stück weit günstiger wird und dort fortan 49 Cent pro Kilowattstunde für AC-Ladevorgänge und 59 Cent pro Kilowattstunde für das schnellere Laden abgerechnet werden.

