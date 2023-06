5G-Telefonie: Nach VoLTE kommt „Voice over New Radio“

Der Nachfolger von Voice over LTE (VoLTE) hört auf den Namen „Voice over New Radio“ und dürfte künftig unter dem weniger gut aussprechbaren Kürzel VoNR bekannt werden. Auf die iPhone-Unterstützung des Standards werden wir zwar noch ein wenig warten, Vodafone hat dennoch bereits einen öffentlichen Testlauf in ersten deutschen Städten gestartet. Wer in Frankfurt, Leipzig oder Düsseldorf ein das aktuelle Samsung-Smartphone Galaxy S23 nutzt, bemerkt vielleicht schon die mit VoNR verbundenen Verbesserungen.

Während die Nutzung von 5G hierzulande bislang auf Datendienste wie die das Surfen im Internet oder die Videotelefonie beschränkt war und für die Telefonie weiterhin VoLTE oder gar das GSM-Netz genutzt wurde, machen die kompatiblen Mobiltelefone an den „5G Standalone“-Standorten von Vodafone fortan von der Möglichkeit zur Sprachübertragung über 5G Gebrauch.

Vodafone merkt an, dass die Nutzungsgebiete für die neue Technologie von nun an nach und nach erweitert werden sollen und zeitnah auch weitere Smartphones den Standard unterstützen werden.

Wie bei VoLTE HiFi-Qualität und Akku-schonend

Zum einen soll die Sprachqualität über den neuen Standard gleichermaßen hochwertig sein, wie dies bereits über VoLTE der Fall ist. Vodafone verspricht damit verbunden auch einen schnellen Rufaufbau und längere Akku-Laufzeiten. Für die Übertragung in HiFi-Qualität werden die Sprachsignale unter Verwendung modernerer Berechnungs- und Komprimierungsverfahren in Datenpakete gewandelt. Der Netzbetreiber profitiert im Zusammenhang mit der Verwendung von VoNR aufgrund der Tatsache, dass die Anrufe nicht mehr mit zusätzlichem Aufwand über verschiedene Netze abgewickelt werden müssen, zudem auch direkt selbst.

Die Voraussetzungen für die 5G-Telefonie lassen sich nicht durch eine Aktualisierung der Betriebssysteme erfüllen, sondern liegen auf Seiten der Hardware. Bei den aktuellen Samsung-Telefonen sorgt der Qualcomm-Chip „Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ dafür, dass die Technik Verwendung finden kann.