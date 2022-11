Elektrotanken: ADAC und ENBW mit drastischer Preiserhöhung

Der ADAC erhöht die Preise für seinen Elektroauto-Tarif ADAC e-Charge drastisch. Wir haben in der Vergangenheit ja schon mehrfach über den per App nutzbaren und bislang auch preislich durchaus attraktiven Tarif berichtet. Jetzt steigen die Preise pro Kilowattstunde um teils mehr als 40 Prozent.

Während der Automobilclub bislang nicht nur mit sehr attraktiven Preisen für ein e-Charge-Angebot werben konnte, sondern damit verbunden für die Nutzung der langsameren AC-Ladestationen günstigere Preise berechnet hat, als wenn man die DC-Schnelllader verwendet hat, wird künftig nicht mehr zwischen diesen Technologien unterschieden. Vom 17. Januar an zahlen Nutzer von ADAC e-Charge pauschal den gleichen Preis, unabhängig davon, ob sie schnell oder langsam laden.

Generell wird die Kilowattstunde an allen Ladesäulen, an denen sich die ADAC-Ladekarte oder die damit verbundene App ENBW mobility+ nutzen lässt, dann mit 60 Cent berechnet – ganz egal ob man sein Fahrzeug langsamer beispielsweise über Typ-2 lädt oder einen Schnelllader benutzt. Als einzige Ausnahme wird das Laden an den Ladestationen des Betreibers Energie Baden-Württemberg (ENBW) günstiger angeboten, hier bezahlt man als e-Charge-Kunde lediglich 51 Cent pro Kilowattstunde. Als Ausnahme in die andere Richtung wird weiterhin das Laden an Ionity-Ladesäulen mit einem Preisaufschlag und künftig dann 79 Cent pro Kilowattstunde berechnet.

Überraschend heftiger Preissprung

Auch wenn Preiserhöhungen in diesem Segment zu erwarten waren, präsentieren sich die vom ADAC neu angekündigten Preise durchaus heftig und dürften nicht wenige Nutzer dazu veranlassen, sich nach Alternativen umzusehen. Für das Angebot des ADAC spricht die stetig weiterentwickelte und sehr gut funktionierende App. Abrechnungstechnisch sehen wir aber auch unabhängig von der aktuell angekündigten Preiserhöhung Verbesserungspotenzial. So verhindert die an sich sinnvolle Blockiergebühr beispielsweise, dass man sein Auto spät abends an eine öffentliche Ladesäule hängt, um dies morgens dann vollgetankt abzuholen. Andere Anbieter setzen diesen Strafzuschlag während der Nachtstunden aus.