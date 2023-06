Apple wieder mehr als 3 Billionen Dollar wert

In der Tat scheint es unwahrscheinlich, dass Apple mit seiner neuen Produktkategorie in absehbarer Zeit ernstzunehmende Gewinne einfährt. Vielmehr muss man die Brille als eine Investition in die Zukunft sehen. Apple wettet einen hohen Einsatz darauf, dass ein Markt für modernere und dann wohl auch preislich attraktivere Vertreter dieser Gerätekategorie entsteht.

Während man an der Börse gespannt ist, ob Apple die neue Rekordmarke mit übers Wochenende nehmen kann, wird an anderer Stelle darüber diskutiert, ob und welchen Einfluss die Ankündigung der Apple-Brille Vision Pro auf den aktuellen Höhenflug der Apple-Aktie hat.

Apple hatte die 3-Billionen-Dollar-Marke auch schon zu Beginn vergangenen Jahres für kurze Zeit geknackt. Die Apple-Aktie ist damals auf 182 Dollar geklettert. Aktuell wird das Papier in New York für mehr als 190 Dollar gehandelt.

