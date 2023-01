Ember: Neuer Thermobecher mit App und „Wo ist?“-Ortung

So liefert der Travel Mug 2 schon länger einen Thermobecher, der das Setzen einer gradgenauen Trinktemperatur ermöglicht und diese nicht nur über mehrere Stunden hält, sondern auch auf dem Becher selbst in einer Digitalanzeige darstellt.

Ebenfalls in die Kategorie der „besonderen“ Produkte darf der neue Travel Mug 2+ des Anbieters Ember einsortiert werden. Bei Ember ist man schon länger damit beschäftigt die eigentlich super-simple Kategorie der Thermobecher in Richtung Hightech-Produkt weiterzuentwickeln.

Insert

You are going to send email to