Elon Musk will mit Tim Cook über Abo-Provisionen reden

Das Abo-System auf X (ehemals Twitter) bietet die Möglichkeit, die Verfasser von Kurznachrichten mithilfe von Abonnements direkt für ihre Arbeit zu entlohnen. Allerdings greift auch hier Apples Provisionsregelung, wenn man die Bezahlung mithilfe von Apple-Guthaben und über die iPhone-App von X durchführt. Apple freut sich über dieses Zubrot, für die X-Nutzer, die entsprechende Abos anbieten, bedeutet dies jedoch satte Einbußen.

X-Chef Elon Musk will sich in dieser Angelegenheit nun an Apples Tim Cook wenden um diesen davon zu überzeugen, dass Apple den Abo-Anbietern unter den X-Nutzern die Einnahmen in voller Höhe ausbezahlen und lediglich einen Anteil von jenen Gebühren nehmen soll, die X selbst in diesem Fall einstreicht.

Die bereits zu Twitter-Zeiten eingeführten Abonnements sind nicht nur eine Einnahmequelle für Nutzer, die hochwertige Inhalte auf der Plattform erstellen, sondern sichern deren zahlenden Followern auch Zugriff auf exklusive Inhalte und Unterhaltungen mit den „Creators“ zu.

Twitter beziehungsweise jetzt X kassiert dabei selbst nur maximal zehn Prozent der von den Anbietern generierten Einnahmen. Dieser Anteil soll zudem erst nach einer kostenfreien Testzeit für die einzelnen Nutzer und nur dann, wenn die Gesamteinnahmen der Nutzer mehr als 100.000 Dollar betragen, fällig werden.

Extrawurst für Musk eher unwahrscheinlich

Wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält, scheint es eher unwahrscheinlich, dass sich Apple auf den Vorschlag Musks einlässt. Die Gesamtsumme bei Abrechnung pro Nutzer liegt nicht nur um ein Vielfaches höher und ist dementsprechend auch ein sicherlich nicht unwesentlicher wirtschaftlicher Faktor, Apple käme bei einer Sonderreglung für das X-Netzwerk auch in Erklärungsnot.

Auch andere Plattformen bieten vergleichbare Modelle zur Wertschöpfung an, die den Provisionsregeln von Apple unterliegen. Bekanntestes Beispiel dürften hier die Facebook-Abos sein, die mit dem Leitspruch „Verdiene Geld mit monatlichen Abos für deine größten Fans“ beworben werden.