iPhone: Eingehende Anrufe mit eigenen iMessage-Texten ablehnen

Wenn ihr einen eingehenden Anruf gerade nicht annehmen könnt oder wollt, bietet iOS auch die Möglichkeit, mit einer Nachricht zu antworten. Drückt ihr diesen Knopf, so wird der Anruf abgelehnt und ihr könnt begleitend dazu eine Textnachricht an den Anrufer verschicken.

Ergänzend zu der Taste „Eigene“, die euch zu direkt in den Modus zum Erstellen einer Mitteilung in Apples Nachrichten-App wirft, habt ihr auch die Möglichkeit, eine von drei vorgefertigten Standardmitteilungen auszuwählen, die dann direkt an den Anrufer übermittelt werden. Von Haus aus stellt euch iOS in Deutschland hier die Sätze „Ich kann gerade nicht sprechen“, „Ich bin auf dem Weg“ und „Kann ich später anrufen?“ zur Verfügung.

Falls ihr euch bei der Verwendung dieser Funktion immer wieder gedacht habt, dass ihr hier mal eigene Texte hinterlegen könnt, diesen Vorsatz aber direkt wieder vergessen habt, nutz doch einfach den Zeitpunkt jetzt, um die Apple-Texte zu ändern.

Eigene Texte sind schnell eingegeben

Ihr müsst für die Anpassung der Texte nicht besonders weit in die iOS-Tiefen abtauchen, Apple stellt die Funktion direkt im Einstellungsbereich „Telefon“ bereit. Wenn ihr hier auf „Mit Nachricht antworten“ tippt, macht die hellgraue Schrift auch gleich deutlich, dass Apple selbst die in iOS standardmäßig definierten Nachrichtentexte eher als Vorschlag sieht, den ihr durch eine selbst erstellte Nachricht ersetzen könnt.

Sobald ihr eine mehrere der drei Zeilen mit eigenen Texten füllt, stehen euch diese in Zukunft zur Wahl, wenn ihr mithilfe der Taste „Nachricht“ einen eingehenden Anruf ablehnen wollt.

Anrufe schnell stummschalten oder ablehnen

Alternativ zum Antworten mithilfe einer Nachricht wollen wir auch noch kurz an die Möglichkeit erinnern, einen eingehenden Anruf dezent und ohne aufs Display zu schauen, also beispielsweise wenn ihr das iPhone in der Tasche habt, abzulehnen.

Die Seitentaste des Telefons lässt sich leicht ertasten und ein einzelner Druck darauf schaltet den Klingelton eines eingehenden Anrufs stumm. Wenn ihr den Anruf direkt ablehnen wollt, könnt ihr die Seitentaste auch zweimal schnell hintereinander drücken, der Anruf wird dann direkt auf den iPhone-Anrufbeantworter umgeleitet.