Instapaper 10: Größtes iPhone-Update seit über einem Jahrzehnt

Der traditionsreiche Später-Lesen-Dienst Instapaper hat seine App für iPhone und iPad umfassend überarbeitet. Version 10 übernimmt Apples Liquid-Glass-Design und ist nach Angaben der Entwickler das größte iOS-Update der Anwendung seit mehr als einem Jahrzehnt.

So sah die App noch vor dem Update aus.

Instapaper speichert Artikel aus dem Web, bereitet sie in einer aufgeräumten Ansicht auf und hält sie zum Offline-Lesen bereit. Nach der Einstellung des Konkurrenten Pocket gehört der 2008 gestartete Dienst zu den bekanntesten verbliebenen Angeboten seiner Art.

Artikellisten werden flexibler

Die überarbeiteten Übersichten zeigen nun an, wie viele Artikel und Notizen sich in einem Bereich befinden. Wer diese Zahlen eher als Belastung empfindet, kann sie in den Einstellungen abschalten. Ordner und Schlagwörter lassen sich zudem nach Name, Alter oder Umfang sortieren.

Für Artikellisten stehen ein neuer kompakter Modus, verschiedene Schriftstile und anpassbare Vorschaubilder bereit. Nutzer können außerdem festlegen, ob ein angetippter Beitrag in der aufgeräumten Leseransicht, in der Webansicht, im integrierten Browser oder im Standardbrowser geöffnet wird.

Vier neue Schriften und erstes Widget

Für den Lesemodus ergänzt Instapaper vier Schriften. Neben Apples New York stehen Literata, Open Sans und die besonders gut unterscheidbare Atkinson Hyperlegible zur Auswahl.

Erstmals bietet die App zudem ein Widget für den Home-Bildschirm. Dieses zeigt den aktuell gelesenen sowie zuletzt gespeicherte Artikel an und ermöglicht den direkten Sprung zu den vorgemerkten Texten.

Auf dem iPad wurden die Darstellung im Querformat und das Multitasking überarbeitet. Instapaper verspricht außerdem eine zuverlässigere Synchronisierung im Hintergrund und kürzere Ladezeiten für gespeicherte Artikel.

Neue Weboberfläche parallel gestartet

Parallel zur iOS-App wurde die Weboberfläche vollständig neu entwickelt. Auf größeren Bildschirmen stehen eine dreispaltige Ansicht und zahlreiche Tastaturkürzel zur Verfügung. Die alte Webseite bleibt mindestens bis Ende 2026 erreichbar.

Instapaper 10 ist kostenlos erhältlich und setzt mindestens iOS 26 beziehungsweise iPadOS 26 voraus. Das optionale Premium-Abo kostet weiterhin 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Über die deutliche Anhebung der Abogebühren hatten wir Ende 2023 berichtet.