Ein AirTag spürt 15.000 gestohlene Werkzeuge auf

In Maryland, genauer gesagt in Howard County, hat die lokale Polizei rund 15.000 gestohlene Werkzeuge, Akkuschrauber und Handwerker-Tools sichergestellt und ist derzeit damit beschäftigt, den größten Werkzeugdiebstahl in der Geschichte des Ostküstenstaates aufzuklären.

Dass die Ermittlungen im Fall überhaupt angelaufen sind, haben die von der Diebstahlserie betroffenen Handwerker einem AirTag zu verdanken.

Wie die Polizei von Howard County mitteilt, hätten die Ermittlungen Ende Januar begonnen. Ein AirTag führte die Beamten zu einer Lagerhalle in Elkridge. Anschließend hätten die Strafverfolger im Laufe der Ermittlungen insgesamt zwölf Standorte durchsucht und dabei rund 15.000 gestohlene Werkzeuge sichergestellt, deren Wert auf drei bis fünf Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Nach Angaben der örtlichen Behörden handelt es sich um einen der größten und umfangreichsten Diebstähle in der Region überhaupt. Wie Polizeichef Gregory Der im Rahmen einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz einräumen musste, sind die Untersuchungen jedoch noch nicht abgeschlossen. Bislang wurden keine Anklagen erhoben, man würde sich jedoch mit mehreren Verdächtigen befassen.

Die Ermittler vermuten, dass die Werkzeuge von Einzelhändlern, aus Unternehmen, Fahrzeugen, Wohnhäusern und Baustellen in Maryland, Virginia und Pennsylvania gestohlen wurden. Die meisten gestohlenen Werkzeuge wurden in Lagerräumen in Howard County aufbewahrt.

Bisher wurden über 80 Opfer identifiziert. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es Hunderte, wenn nicht Tausende weitere Opfer gibt. Für Personen, denen Werkzeuge gestohlen wurden und die glauben, dass diese im Rahmen dieses Falls sichergestellt wurden, haben die Behörden inzwischen ein Online-Formular zur Verfügung gestellt.

AirTags mit neuem Tracking-Schutz

Erfolgsgeschichten wie der Werkzeugfund dürften durch Apples jüngste Anti-Stalking-Maßnahmen zukünftig häufiger verhindert werden. AirTags und vergleichbare Tracker sollen zukünftig aktiver auf ihr Vorhandensein hinweisen, um eine Personenüberwachung zu verhindern, eignen sich dadurch aber auch deutlich weniger zum Aufspüren gestohlener Gegenstände.