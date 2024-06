Kopfhörer-Tipp: Sound Blaster JAM mit USB-C wieder da

Nachdem der von Creative angebotene Bluetooth-Kopfhörer Sound Blaster JAM V2 längere Zeit nicht mehr geliefert werden konnte, ist das leichte Over-Ear-Modell jetzt wieder auf amazon.de erhältlich und wird aktuell zudem mit einem 10-Prozent-Coupon zum Kauf angeboten.

Damit werden jetzt nur noch 36 Euro für den Kopfhörer fällig, für den im vergangenen Jahr noch 50 Euro auf den Tisch gelegt werden mussten. Wir haben die einfachen, bequemen Over-Ear-Kopfhörer als Ergänzung zu Apples AirPods Pro im Einsatz und nutzen den Bügelkopfhörer beziehungsweise dessen Vorgänger nun schon seit rund einem Jahrzehnt.

Das aktuelle Modell gleicht dem Vorgänger optisch genau, setzt mittlerweile jedoch auf einen USB-C-Anschluss und Bluetooth 5.0 statt dem zuvor verbauten Micro-USB-Port und dem inzwischen überholten Bluetooth 4.1-Standard.

Der Klang des Sound Blaster JAM V2 ist ausgewogen, klar, charakterschwach und damit sehr gefällig. Integrierte Mikrofone gestatten das Führen verständlicher Telefonate, Tasten am Gerät die direkte Lautstärkekontrolle. Wer möchte, kann das Headset per USB-C-Kabel auch als kabelgebundenen Kopfhörer am Rechner einsetzen.

Die neueste Version des Sound Blaster JAM wiegt nur 84 Gramm und verfügt über zwei Mikrofone zur verbesserten Rauschunterdrückung beim Telefonieren. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise ist der Kopfhörer auch für kleinere Köpfe und Kinder geeignet, die sich hier nicht mit der (eigentlich begrüßenswerten) Lautstärkebegrenzung von Kinderkopfhörern herumschlagen müssen, die vor allem bei leisen Hörbüchern während langer Autofahrten stören kann.

Mit einer Akkulaufzeit von 22 Stunden hat sich die Leistung im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert. Wir sind Fans des unkaputtbaren Kopfhörers – für 36 Euro kann man hier nichts falsch machen.