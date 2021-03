Eigene Nachrichten-Sticker: Mit „Sticker Import“ und „Scan Thing“

Auch in Zeiten, in denen viele unterschiedliche Messenger um unsere Gunst buhlen, verfassen wir den überwiegenden Anteil neuer Handy-Nachrichten direkt in Apples Nachrichten-App. Im Freundes- und Familienkreis dominiert das iPhone und die aus nahezu jeder App erreichbare Nachrichten-Anwendung liegt oft in bequemer Reichweite.

Schon länger lockern wir laufende Konversationen in der Nachrichten-App dabei mit kleinen Stickern auf und verwenden dafür vor allem selbst erstellte Grafiken. Von den in unserer Piepek-App hinterlegten Stickern abgesehen, greifen wir dazu vor allem auf Foto-Ausschnitte zu.

Sind diese ordentlich freigestellt, können diese mit wenigen Taps in die hervorragende Applikation Sticker Import übernommen werden und lassen sich dann bei Bedarf auf beliebige iMessage-Konversationen kleben.

Da immer mal wieder gefragt wird, wie genau wir die Sticker erstellen, hier die schnelle Anleitung für euch. Inzwischen nutzen wir fast ausschließlich das Doppel auf „Sticker Import“ und „Scan Thing„.

Ganz einfach zu eigenen iMessage-Aufklebern

Wir starten die „Scan Thing“-App und knipsen ein Objekt beziehungsweise einen Kopf oder eine ganze Person und lassen die App zaubern.

„Scan Thing“ stellt das gewünschte Objekt fast immer treffsicher frei und blendet dieses dann direkt in der App ein.

Mit Scan Thing knipsen und kopieren…

Hier kopieren wir uns das Scan-Ergebnis direkt in die Zwischenablage des iPhones und starten die Nachrichten-App.

In der Nachrichten-App rufen wir irgendeine Konversation auf und starten hier die installierte Nachrichten-Erweiterung „Sticker Import“.

In „Sticker Import“ wählen wir das Plus oben rechts und dann die Option „Paste from Clipboard“.

Fertig. Aus dem Foto – in unserem Beispiel ein Apfel – haben wir jetzt einen immer wieder verwendbaren iMessage-Sticker gebastelt.

.. in Sticker Import einfügen und für immer nutzen