Ehemalige Apple-Mitarbeiter zeigen die Zukunft nach dem iPhone

Die beiden Gründer hinter dem amerikanischen Technologie-Startup Humane Inc. blicken beide auf mehrere Jahre bei Apple zurück. Der Designer Imran Chaudhri hat 20 Jahre in Cupertino verbracht und hier nicht nur am Macintosh sondern auch an iPod, iPad, Apple Watch und iPhone mitgearbeitet und ist namentlich in mehreren tausend Apple-Patenten aufgeführt.

Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno

Mitgründerin Bethany Bongiorno war bei Apple als Director of Software Engineering tätig und hat während ihrer Zeit in Cupertino nicht nur die Entwicklung von iOS und macOS überblickt, sondern war auch maßgeblich an der Markteinführung des ersten iPads beteiligt.

Zwei ehemalige Apple-Schwergewichte also, die sich nun auf das Post-Smartphone-Zeitalter konzentrieren und an Technologien arbeiten, die langfristig den Platz einnehmen sollen, den momentan noch das iPhone besetzt.

Erste Video-Demo veröffentlicht

Was genau sich Anwender darunter vorzustellen haben, hat Imran Chaudhri nun im Rahmen eines TED-Vortrages beim TED2023 in Vancouver demonstriert und einen ersten Prototypen aus eigener Produktion vorgestellt. Ein Smartphone ohne Display, wenn man so will.

Das an der Kleidung befestigte Wearable setzt auf umfangreiche K.I.-Kapazitäten, Audioauswertungen und optische Sensoren um den aktuellen Kontext zu verstehen und projiziert seine Benutzeroberfläche während der Demo auf die Handinnenseite Chaudhris.

Markteinführung noch 2023

Das gezeigte Gerät soll noch im laufenden Jahr in den Markt eingeführt werden und es den zahlenden Kunden dann ermöglichen die K.I.Unterstützung überallhin mitzunehmen.

Wie alltagstauglich das erste Humane-Produkt ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Die Idee hinter dem zurückhaltenden Wearable ist allerdings so attraktiv wie neuartig. Wir behalten das Projekt der beiden ehemaligen Apple-Angestellten definitiv im Blick.