eero HomeKit-WLAN-Router für Prime-Kunden 20% günstiger

Die von Amazon vertriebenen eero-Router sind für Apple-Nutzer insbesondere seit ihrem HomeKit-Update von gesteigertem Interesse. Aktuell können Prime-Kunden beim Kauf der Geräte 20 Prozent zusätzlich sparen. Der Preis für einen einzelnen eero-Router fällt damit auf 87,20 Euro – wer das 3er-Set nimmt, bezahlt 223,20 Euro statt sonst 279 Euro. Der Preisnachlass wird an der Kasse automatisch abgezogen, prüft also den für euch dann angezeigten Endbetrag.

Wir haben die eero-Router bei ihrem Marktstart in Deutschland ausführlich vorgestellt. Die Geräte setzen auf Plug-and-Play bzw. die schnelle und einfache Konfiguration per App. Dank zeitgemäßer Mesh-Technologie lassen sich damit auch größere Bereiche mit wenig Aufwand per WLAN versorgen.

Die HomeKit-Unterstützung bringt den Routern erweiterte Sicherheitsfunktionen, so lässt sich dann beispielsweise festlegen, das verbundene Smarthome-Geräte gar nicht oder nur in eingeschränktem Umfang auf das Internet zugreifen dürfen.

eero WLAN-Router – Herstellerbeschreibung:

Schneller eigenständiger Router – Der WLAN-Mesh-Router von eero stellt eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen Modem her und bietet eine schnelle, zuverlässige WLAN-Abdeckung von bis zu 140 m² für Ihr Zuhause.

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten, übergreifend kompatiblen Hardware von eero.

Funktioniert mit Ihrem Internetdienstanbieter – eero stellt eine Verbindung mit Ihrem Modem her und macht Ihre bestehende Internetverbindung an jedem Punkt Ihres Zuhauses verfügbar.

Einrichtung in wenigen Minuten – Die eero App führt Sie durch den Einrichtungsprozess und ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk von jedem Ort aus zu verwalten und zu steuern.

Entertainment-geeignetes WLAN – Holen Sie das Beste aus Ihrem WLAN heraus und streamen, spielen und arbeiten Sie überall in Ihrem Zuhause.

Wird mit der Zeit besser – Automatische Updates sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk sicher und geschützt ist.

TrueMesh-Technologie – eero steuert den Datenverkehr auf intelligente Weise, um Überlastung, Pufferung und Ausfälle zu vermeiden.