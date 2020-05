Edison-Nutzer hatten teils Zugriff auf fremde E-Mails

Nutzer der E-Mail-App Edison hatten teilweise fremde E-Mails in ihrem Posteingang. Dabei handelte es sich den Entwicklern der App zufolge um ein Software-Problem, das mittlerweile behoben ist.

At 10:50 PM PST Friday evening a security bug was introduced for a small fraction of our iOS users. We have rolled that update back. All impacted users are being logged out and will need to re-login.

— Edison (@Edison_apps) May 16, 2020