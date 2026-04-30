Auch Edeka setzt jetzt auf zusätzliche Kundenbindung durch Streaming-Pakete. Von Lidl kennen wir vergleichbare Aktionen bereits seit anderthalb Jahren. Ab sofort können Kunden bei Edeka für einen Einkauf einen zeitlich begrenzten Streaming-Zugang erhalten.

Edeka kooperiert diesbezüglich mit RTL+. Das Angebot erfordert die Nutzung der Edeka-App und eine Registrierung mit Kundenkonto. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Kunden durch Einkäufe bei Edeka RTL+ Basic einen Monat lang kostenlos nutzen und im Anschluss dauerhaft zum halben Preis bekommen. Hin und wieder soll es zudem Sonderaktionen geben, in deren Rahmen Kunden den Videodienst zeitlich begrenzt kostenlos nutzen können.

„Erst einkaufen, dann streamen“

Die Aktion läuft unter dem Motto „Erst einkaufen, dann streamen“ und lässt sich ab einem Einkaufswert von 25 Euro nutzen. Angemeldete App-Nutzer erhalten dann einen kostenlosen Monat RTL+ Basic. Um den Streaming-Zugang in der Folge zum halben Preis zu nutzen, genügt es, wenn man einen Euro pro Monat bei Edeka ausgibt. Der Preis für RTL+ Basic fällt dann von 5,99 Euro auf 2,99 Euro.

Für die Teilnahme muss man in der Edeka-App angemeldet sein und den auf der Startseite angezeigten Aktionscoupon aktivieren. In der App wird dann der im laufenden Monat bislang erreichte Umsatz angezeigt. Nach Erreichen des Mindestwerts kann man den Vorteil bei RTL+ einlösen.

Lidl und Disney: Besser aber teurer

RTL+ Basic umfasst den Zugriff auf das Film- und Serienangebot des Senders von einem Gerät aus und ohne die Möglichkeit zur Offline-Nutzung. Zudem bekommt man hier regelmäßig Werbespots zu sehen. Das ist auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv. Wenn man jedoch regelmäßig den Standardpreis für das Paket bezahlt und zudem ohnehin öfter mal bei Edeka einkauft, gibt es keinen Grund, den Preisnachlass nicht einfach mitzunehmen.

Lidl hat bei seiner Streaming-Aktion Lidl Plus x Disney+ mit den Inhalten von Disney+ qualitativ und quantitativ hochwertigere Inhalte zu bieten. Allerdings muss man hier einen Monatsumsatz von mindestens 120 Euro erreichen, um in den Genuss der Vergünstigungen zu kommen.