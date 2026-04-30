YouTube hat angekündigt, dass die Bild-in-Bild-Funktion in den kommenden Monaten weltweit für alle Nutzer bereitgestellt wird. Bislang stand diese Option außerhalb der USA ausschließlich zahlenden Abonnenten zur Verfügung. In den USA hat YouTube die Zügel diesbezüglich schon vor längerer Zeit gelockert.

Premium Lite vs. Premium

Mithilfe der von YouTube auch PiP (Picture-in-Picture) genannten Funktion lassen sich Videos in einem kleinen Fenster auch dann weiter abspielen, wenn die YouTube-App verlassen wird – mit ein paar Einschränkungen:

Ohne ein Abonnement von YouTube Premium lässt sich die Funktion nur mit Videos ab rund zehn Minuten Länge nutzen, bei denen es sich zudem nicht um Musikinhalte handelt. Diese Beschränkung gilt auch für Abonnenten von YouTube Premium Lite.

YouTube Premium Lite ist in Deutschland seit dem vergangenen Jahr zum Monatspreis von 5,99 Euro verfügbar. Für YouTube Premium bezahlt man aktuell 12,99 Euro. Dieser Preis beinhaltet auch die Nutzung von YouTube Music.

Mit einem vollwertigen Abo von YouTube Premium spielt weder die Länge noch die Art des Inhalts eine Rolle. Bild-in-Bild lässt sich dann in vollem Umfang auch für Musikvideos nutzen.

Bild-in-Bild bei YouTube aktivieren

Die Funktion steht bei Nutzung der YouTube-Apps für iOS und Android zur Verfügung. Die Aktivierung erfolgt, indem man während der Wiedergabe auf die Startseite wechselt, also nach oben wischt oder – sofern vorhanden – die Home-Taste drückt. Sollte die Funktion nicht verfügbar sein, kann laut YouTube ein Update der App- oder Geräteeinstellungen erforderlich sein. Oder ihr seid einfach noch nicht an der Reihe und müsst warten, bis die Funktion tatsächlich für alle Nutzer verfügbar ist.

Ausführliche Informationen rund um die Verfügbarkeit und Nutzung der Bild-in-Bild-Funktion hat YouTube auf seinen Support-Seiten veröffentlicht. Die Funktion eignet sich insbesondere für Inhalte wie Podcasts, bei denen vor allem der Ton im Vordergrund steht.