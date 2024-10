Lidl-Kunden können Disney+ kostenlos erhalten

Kunden der Discounter-Kette Lidl erhalten den Zugang zu Disney+ künftig im für sie besten Fall kostenlos. Vorausgesetzt wird allerdings, dass ein gewisser Umsatz erwirtschaftet wird. Die neue Kooperation zwischen Lidl und Disney startet laut der von Lidl ausgegebenen Pressemitteilung im November, teilweise zeigt sich die Option aber auch jetzt schon bei Nutzern.

Monatsumsatz zählt

Um an dem neu aufgelegten Rabattprogramm teilzunehmen, wird die Nutzung der Lidl-Plus-App und ein aktives Kundenkonto zwingend vorausgesetzt. Die neue Disney-Option wird ab dem kommenden Monat in der App-Rubrik „Rabattsammler Plus“ angeboten. Je nach Umsatz erhalten App-Nutzer den Zugang zu Disney+ dann stufenweise günstiger oder ab einem monatlichen Einkaufsvolumen von 400 Euro kostenlos. Der Rabatt kann bei entsprechendem Einkaufsvolumen jeden Monat aufs Neue verlängert werden.

Wenn sich Kunden neu für den Disney+ Rabattsammler registrieren, Lidl Pay aktivieren und qualifizierte Einkäufe tätigen, erhalten sie Lidl zufolge sofort einen Gratis-Zugang zu der von Disney+ angebotenen Abo-Option „Standard mit Werbung“ für den Rest des bereits laufenden und den anschließenden Monat.

Nicht alle Produktgruppen zählen

Beim „Rabattsammler“ handelt es sich um eine Erweiterung für die digitale Kundenkarte von Lidl. Man sammelt damit für die Einlösung von Belohnungs-Coupons nötige Bonuspunkte. Beachtet dabei, dass hier mit „Rettertüten“, Tabakwaren, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Büchern und CO₂-Zylindern sowie Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten zahlreiche Produktgruppen ausgeschlossen sind.

Über die konkreten Rabattstufen und -bedingungen will Lidl vom 4. November an in der App und auf einer Aktionsseite informieren. Letztendlich ist die Angelegenheit dann nur noch ein Rechenspiel, wobei generell gilt, dass nur die Abostufe „Disney+ mit Werbung“ auf diese Weise erhalten werden kann.

Die Preise für das Abo von Disney+ wurden ja eben erst erhöht. Für Disney+ mit Werbung bezahlt man regulär 5,99 Euro im Monat, das Standard-Abo ist für 9,99 Euro erhältlich und Disney+ Premium kostet jetzt monatlich 13,99 Euro.