EcoFlow Delta 2: Neue App begleitet den neuen Stromspeicher

Mit dem Delta 2 hat das auf Stromerzeugung und Stromspeicherung spezialisierte Unternehmen EcoFlow bereits zur Funkausstellung im September die zweite Generation seiner Delta-Powerstations vorgestellt – inzwischen haben die neuen Modelle auch den deutschen Handel erreicht und werden hier zum Verkaufspreis von 1.200 Euro angeboten.

Das neue 12-Kilo-Schlachtschiff wird dabei von der neuen Applikation des Anbieters begleitet, die seit wenigen Tagen in der vor allem optisch überarbeiteten Version 4.0 vorliegt.

App als Display und Fernbedienung

Die iPhone-Applikation wird per WLAN mit dem Stromspeicher von EcoFlow verbunden und dient anschließend als entferntes Display, das über Restladung, noch verfügbare Durchhaltezeit (bei gleichbleibender Last) und die aktuelle Leistungsabnahme an den verfügbaren Ports und Anschlüssen informiert.

Zudem bietet die EcoFlow-App die Möglichkeit die in drei Gruppen gegliederten Anschlüsse ein- bzw. auszuschalten (um etwa dem Ruhestromverbrauch entgegenzuwirken) ohne dafür die Tasten auf dem Delta 2 selbst nutzen zu müssen.

Power für 13 Verbraucher

Die Delta 2 von EcoFlow bietet insgesamt 13 Steckdosen bzw. Anschlüsse an, die alle gleichzeitig mit Verbrauchern belegt werden können.

Neben zwei regulären Schuko-Steckdosen (die Ausgangsleistung beträgt 1.800 Watt) stehen vier USB-A- und zweit USB-C-Anschlüsse zur Verfügung, die beide bis zu 100 Watt liefern. Darüber hinaus bietet die Delta 2 zwei DC5521-Ausgänge und eine klassische 12-Volt-Buchse an: PDF-Handbuch.

LiFePO4 für 10 Jahre Nutzung

Mit Blick auf die immer zahlreicher werdenden Mitbewerber führt EcoFlow viele Superlativen in seinen Kaufargumenten an, die auch bei all jenen Anwendern auf fruchtbaren Boden fallen könnten, die sich initial eigentlich eher nach Modellen ohne LFP-Zellen (LiFePO4) umsehen wollten.

So führt EcoFlow eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren an. Währenddessen kann die Delta 2 bis zu 3000 vollständige Lade- und Entladezyklen durchlaufen und kommt immer noch auf mindestens 80 Prozent der Originalkapazität. Nach Angaben des Herstellers ist dies sechsmal besser als der Branchendurchschnitt.

Und täglich auf einen Lade- und Entladezyklus zu kommen, wäre schon ein sehr sportliches Unterfangen. Die Dauernutzung, auch wenn unterwegs oder im Gartenhaus gerade keine Strom benötigt wird, ist dank des integrierten EPS-Modus allerdings problemlos möglich.

So lässt sich der Delta 2 vor den eigenen Rechner schalten und hier als USV nutzen, die im Fall eines Stromausfalls umgehend die weitere Versorgung des Rechners übernimmt und so einen Datenverlust verhindern kann.

Lädt schneller als alle anderen

Zudem punktet die Delta 2 mit ihren rasanten Ladezeiten. Zu Hause an die Steckdose angeschlossen, sind die 1024 Wattstunden der Delta 2 binnen 80 Minuten voll aufgeladen. Zwar blasen die Lüfter im sogenannten X-Stream-Schnelllademodus volles Rohr, dafür ist die Delta 2 bis zu siebenmal schneller als alle Mitbewerber geladen.

Wer etwas schonender mit seinem Gerät umgehen will, der kann die Ladegeschwindigkeit manuell kontrollieren und zwischen 200 Watt und 1200 Watt frei konfigurieren.

So kann der Delta 2 auch gemächlich aufgefüllt werden – eine praktische Option für Besitzer von Balkonkraftwerken, die ihren Tagsüber erzeugten Solarstrom zur späteren Nutzung sichern wollen. Für die optimale Lebensdauer kann auch konfiguriert werden welche maximale Ladung bzw. welche maximale Entladung möglich sein soll.

Auf bis zu 3 kWh erweiterbar

Ab Werk besitzt der Delta 2 eine Kapazität von 1024 Wattstunden, diese lässt sich mit zusätzlichen Akku-Einheiten jedoch auch auf 2 kWh bzw. 3 kWh erweitern.

Schon seit der Vorstellung des Delta 2 im vergangenen Monat ist dieser auf amazon.de stets nur mit mehrwöchigen Wartezeiten bestellbar und im Online-Shop des Anbieters fast dauerhaft vergriffen.

Durchdacht gestaltet

Nach dem Test mehrerer PowerStations haben wir inzwischen eine Präferenz für die EcoFlow-Modelle entwickelt.

Im direkten Vergleich mit den Konkurrenten von Anker, Jackery und Co. punkten die EcoFlow-Modelle mit einer hervorragenden App-Unterstützung, einem informativen Display, sehr guten Leistungsdaten, handlichen Tragegriffen (sehr wichtig, da die Powerstations viel getragen werden) und einem Produktdesign, das ruhig auch vorgezeigt werden kann. Zudem offeriert EcoFlow leistungsstarke Solar-Segel mit 110 W, 160 W, 220 W, 400 W , die die Aufladung unterwegs ermöglichen.