Ab 17. November: ALDI TALK bringt Jahrespakete zurück

Der Lebensmittel-Discounter ALDI bringt seine ALDI TALK Jahrespakete zurück, die die Smartphone-Nutzung zum Pauschalpreis für 365 Tage am Stück ermöglichen. Wie bereits im vergangenen Jahr stehen die Pakete mit drei unterschiedlich großen Datenvolumen bereit, unterscheiden sich ansonsten jedoch nicht voneinander.

Alle drei Pauschalangebote funken im Netz der Telefónica und nutzen in diesem zwar die LTE-Technologie, allerdings lediglich mit maximalen Datenraten von 25 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upstream. Wird das inkludierte Datenvolumen überschritten, verringert sich die mögliche Geschwindigkeit auf nahezu unbrauchbare 64 kbit/s.

Ab 17. November im Handel

Die neuen Jahrespakete sollen ab dem 17. November in den Filialen des Discounters angeboten werden und lassen sich dort dann bis einschließlich 31. Dezember 2022 an der Kasse mitnehmen. Wer zugreift erhält zudem einen ALDI-Einkaufsgutschein in Höhe von fünf Euro.

Weitere fünf Euro lassen sich einsparen, wenn das Paket bis zum 4. Dezember erworben wird. Ist dies der Fall, verringert sich der Einmalpreis für das Starterset von 9,99 Euro auf 4,99 Euro.

In drei Paketgrößen verfügbar

Aldi bietet die Jahrespakete in drei Größen mit 12 GB, 50 GB und 100 GB an. In allen Paketen ist eine Telefon-Flat und der unbegrenzte SMS-Versand enthalten:

Jahrespaket XS : 12 GB Daten, All-Net-Flat, 59,99 Euro

: 12 GB Daten, All-Net-Flat, 59,99 Euro Jahrespaket S : 50 GB Daten, All-Net-Flat, 99,99 Euro

: 50 GB Daten, All-Net-Flat, 99,99 Euro Jahrespaket L: 100 GB Daten, All-Net-Flat, 149,00 Euro

Wie im vergangenen Jahr steht auch wieder ein sogenanntes Mega-Bundle mit zusätzlichem Smartphone bereit. In diesem Jahr hat ALDI dafür das Samsung Galaxy A04S ausgewählt, das zusammen mit dem kleinen 12 GB-Paket für 159 Euro angeboten wird. Im vergangenen Jahr konnten Kunden noch zwischen dem Galaxy A03S und dem Galaxy A12 wählen.

Der Pauschaltarif bietet sich vor allem für Zweitgeräte an, die monatlich mit einem überschaubaren Datenkontingent zurechtkommen.