IKEA Home Smart: Neue App verfügbar, DIRIGERA jetzt bestellbar

Wer auf der offiziellen IKEA Webseite nachschaut, der kann die DIRIGERA-Gateway jetzt offenbar auch online bestellen . Neben der Verfügbarkeit in einzelnen Möbelhäusern offeriert IKEA nun die Lieferung der 59,99 Euro teuren Gateway und gibt als voraussichtlichen Liefertermin den 3. November an.

Den Einstieg in Matter gibt es damit jedoch noch nicht. So fehlen unter anderem Apples Software-Aktualisierungen für iOS, iPadOS und macOS, um die hauseigenen Plattformen mit dem neuen Branchenstandard zu verzahnen, zum anderen müssen die zahlreichen anderen am Markt aktiven Anbieter ihre Hardware ebenfalls noch auf den neuen Standard aktualisieren ehe ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen allen Geräten möglich sein wird.

Nach einer von IKEA gegenüber ifun.de bestätigten Verzögerung von rund einem Monat soll die DIRIGERA-Gateway offiziell erst im kommenden November in den Markt starten, mitunter war das 60 Euro teure Accessoire jedoch schon in einzelnen Möbelhäusern verfügbar. Frühe Käufer konnten ihre neu erworbenen Geräte jedoch noch nicht einsetzen, da für die Erstinstallation die neue IKEA Home Smart-Applikation zwingend vorausgesetzt wurde. Diese ist nun vorhanden, die Einrichtung der Gateway ist damit möglich.

