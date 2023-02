Das ist SpeedOn Plus: Telekom bietet neue Datenautomatik im Abo an

Telekom-Vertragskunden kennen die unterschiedlichen SpeedOn-Optionen bereits seit über zehn Jahren. Geht das im eigenen Laufzeitvertrag inkludierte Datenvolumen zur Neige, lässt sich dieses durch die Zubuchung eines so genannten SpeedOn-Passes um zusätzliches Datenvolumen ergänzen. Dieses wird von der Telekom allerdings zu horrenden Preisen angeboten.

SpeedOn: Bereits seit 2013 bei der Telekom

Mondpreise für das Ende der Drossel

Telekom-Kunden in den Tarif-Linien MagentaMobil, MagentaMobil Flex und Smart Connect M zahlen für SpeedOn S mit 500 MB etwa 5,95 Euro, SpeedOn M mit 2 GB kostet 14,95 Euro, für SpeedOn L mit 4 GB müssen satte 19,95 Euro hingelegt werden. Die Buchung gilt dabei für einen Nutzungszeitraum von 31 Tagen und hebt bereits greifende Bandbreitenbeschränkung wieder auf.

Haben Telekom-Kunden 80 Prozent ihres Datenvolumens aufgebraucht, informiert der Bonner Netzbetreiber diese per SMS über die Möglichkeit eines der SpeedOn-Pakete nachzubuchen. Geordert wird dieses über die Webseite pass.telekom.de.

SpeedOn Plus für 9,99 Euro pro Monat

In der Privatkunden-Preisliste für Zubuchoptionen im Mobilfunk mit dem Stand 1. Februar 2023 (PDF-Download) geht die Telekom jetzt auf eine neue Datenautomatik unter den SpeedOn-Paketen ein.

SpeedOn Plus: Die neue Datenautomatik

Für monatlich 9,99 Euro können Telekom-Kunden in kompatiblen Tarifen fortan auch SpeedOn Plus im Abo buchen. Die Drosselung, die nach dem Verbrauch des eigenen Datenvolumens automatisch einsetzt, wird mit SpeedOn Plus einmal pro Monat aufgehoben.

Zahlende Kunden erhalten dann zusätzlich 2 GB Datenvolumen, das bis zum Ende des Kalendermonats aufgebraucht werden kann. Die Telekom erklärt: „Bei aktiviertem SpeedOn Plus wird nach Verbrauch des Inklusivvolumens des jeweiligen Tarifes automatisch ein Speed- On Plus Pass bereitgestellt. Es erfolgt keine gesonderte Abfrage.“

Ist SpeedOn Plus gebucht, wird aber nicht aktiviert, da das vertraglich zugesicherte Datenvolumen im aktuellen Monat ausgereicht hat, fallen auch keine Kosten an. Ist SpeedOn Plus aktiviert, kann die Datenautomatik jederzeit auch wieder deaktiviert werden.