Echo Buds: Die AirPods-Konkurrenten von Amazon starten in Deutschland

Die Echo Buds sind jetzt auch in Deutschland erhältlich. Amazon bietet die im vergangenen Jahr vorgestellte zweite Generation seiner komplett kabellosen Ohrhörer hierzulande zu Einführungspreisen ab 79,99 Euro an. Regulär werden die Echo Buds in Deutschland dann abhängig von der Ladefunktion 119,99 Euro der 139,99 Euro kosten. Die Vorbestellungen starten heute, mit der Auslieferung will Amazon dann am 24. Februar beginnen.

Amazon bietet die nach IPX4 gegen Wasserspritzer, Schweiß oder leichten Regen geschützten Echo Buds wahlweise in Schwarz und Weiß an. Im Lieferumfang ist ein Ladeetui enthalten, mit dessen Hilfe sich die Gesamtlaufzeit der integrierten Akkus auf bis zu 15 Stunden erweitern lässt. Eine 15-minütige Schnellladung soll zudem zwei weitere Stunden Musikgenuss ermöglichen. Für optimalen Sitz der Ohrhörer sind neben vier paar Ohrpolstern auch zwei Paar Ohrbügel in unterschiedlichen Größen enthalten.

Mit Blick auf die akustischen Eigenschaften der Echo Buds wirbt Amazon mit leistungsstarken Treibern in jedem Ohrhörer, die für ausgewogenen Klang und eine hohe Wiedergabetreue bei Bässen und Höhen sorgen sollen. Ergänzend lässt sich über das seitlich an den Ohrhörern befindliche Touch-Bedienfeld eine aktive Geräuschreduzierung zuschalten, deren Intensität ebenso wie der optionale Transparenzmodus über die Alexa-App konfiguriert werden kann.

Alexa integriert, Siri als Option

Die Alexa-App von Amazon hält auch auf dem iPhone grundlegende Einstellungsoptionen für die Echo Buds sowie deren Touch-Bedienelemente bereit. Hier kann man auch festlegen, dass man durch längeres Berühren eines der beiden Ohrhörer Siri für allgemeine Siri-Funktionen aufrufen möchte. Grundsätzlich hören die Echo Buds auf „Alexa…“-Kommandos und bieten damit verbunden zahlreiche auch speziell auf die Ohrhörer bezogene Sprachsteuerungsfunktionen von der Wiedergabesteuerung bis hin zur Abfrage des Akkustands.

Standardmäßig werden die Echo Buds beziehungsweise deren Ladecase über USB-C geladen. Wer sich für die teurere Variante entscheidet, kann auch ein herkömmliches Qi-Ladepad zum Auffüllen der Akkus verwenden. Als Sonderzubehör bietet Amazon zudem ein „Made for Amazon“-Ladepad von Anker für die Echo Buds an.

Zum halben Preis der AirPods

Eine bessere iPhone-Integration findet ihr sicherlich bei Verwendung von Apples AirPods. Allerdings kosten die Echo Buds im Rahmen des aktuellen Einführungsangebots sogar weniger als die Hälfte der AirPods 3 und halten für diesen Preis einen stattlichen Gegenwert bereit – inklusive der nur bei den deutlich teureren AirPods Pro verfügbaren aktiven Geräuschunterdrückung.

Käufer in Deutschland dürften darüber hinaus von der späten Markteinführung hierzulande profitieren. Wie gesagt handelt es sich bei dem hier jetzt in den Handel kommenden Modell bereits um die zweite Generation der Echo Buds, in deren Konstruktion zahlreiche Erfahrungen mit dem ersten, damals ausschließlich in den USA erhältlichen ersten Modell der Echo Buds eingeflossen sind.