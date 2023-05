eBay Kleinanzeigen heißt jetzt Kleinanzeigen: Neue Optik und Funktionen

Offiziell wurde der Neustart von eBay Kleinanzeigen erst für den morgigen 16. Mai angekündigt. Die Anzeigenplattform hat aber zumindest die Freigabe der damit verbunden überarbeiteten iPhone-Anwendung vorweggenommen und stellt die ehemals als „ebay Kleinanzeigen“ vertriebene App jetzt mit neuer Optik und neuem Name als „Kleinanzeigen“ zum Download bereit. Auch die Domain der Internetseite wurde bereits von ebay-kleinanzeigen.de auf kleinanzeigen.de umgestellt.

Die neue Version von „ebay Kleinanzeigen“ beziehungsweise „Kleinanzeigen“ trägt die Nummerierung 15.0.0 und präsentiert sich mit neuem App-Symbol und Design-Änderungen weg von klassischen bunten eBay-Farben zu schlichten aber frischen Grüntönen.

App jetzt mit Dunkelmodus und Direktkauf

Mit dem Update für die App verbunden bietet die Kleinanzeigen-Anwendung nun erstmals auch einen integrierten Dunkelmodus an. Standardmäßig orientiert sich der Wechsel zwischen der hellen oder dunklen App-Ansicht an den Vorgaben im Bereich „Anzeige & Helligkeit“ in den Systemeinstellungen des iPhone. Alternativ dazu lässt sich über die Einstellungen der App selbst auch festlegen, dass die Darstellung dauerhaft im hellen oder dunklen Modus erfolgen soll.

Ebenfalls neu steht in der App die bereits lange im Voraus angekündigte Möglichkeit zum Direktkauf zur Verfügung. Wenn der Verkäufer die entsprechende Option anbietet, kann man sich mit dem Nachfolger von eBay Kleinanzeigen nun ebenfalls das sonst übliche hin und her per Chat sparen, und angebotene und entsprechend gekennzeichnete Artikel stattdessen einfach direkt erwerben.

ebay Kleinanzeigen schon vor zwei Jahren verkauft

Mit der Umstellung vollzieht der neue Besitzer der Kleinanzeigenplattform den letzten Schritt der bereits vor zwei Jahren eingeleiteten Übernahme. Damals wurde ebay Kleinanzeigen gemeinsam mit der ebenfalls in Deutschland aktiven Online-Handelsplattform mobile.de vom norwegischen Konzern Adevinta übernommen. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und bietet in mittlerweile mehr als zehn Ländern entsprechende Kleinanzeigen-Plattformen an.