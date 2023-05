Dual-USB-C-Ladegerät mit 45 Watt aktuell nur 8,49 Euro

Wenn ihr euch was richtig Gutes gönnen wollt, schaut ihr euch die PowerLine-Flow-Kabel von Anker an. Die sind zwar nicht unter 15 Euro zu haben, verrichten hier aber sowohl in der Ausführung von USB-C auf Lightning als auch als reines USB-C-Ladekabel schon seit geraumer Zeit zuverlässig ihren Dienst und können dabei nicht nur mit frischer Optik punkten, sondern setzen auch auf einen angenehmen und soweit sich das bislang zeigt auch ausgesprochen robusten Materialmix. Die PowerLine-Flow-Kabel von Anker sind in sieben verschiedenen Farben und wahlweise mit 90 oder 180 Zentimetern Länge erhältlich.

Insert

You are going to send email to