EA Sports: Nachfolger von „FIFA Mobile“ startet am 26. August

Mit dem neuen „FC Mobile“ verspricht EA Sports umfangreiche Verbesserungen sowohl in der Optik des Spiels als auch im Gameplay. Spieler sollen ihre Aktionen aus zusätzlichen Kamerawinkeln betrachten können und attraktivere Wiederholungsszenen zu Gesicht bekommen. Das neue Setup der Touch-Bedienelemente erlaubt es den Entwicklern zufolge, ihr Spiel auf Mobilgeräte so schön wie nie zuvor erleben zu können.

Bleibt zu hoffen, dass der massive Werbeaufwand sich auch in der Qualität der App widerspiegelt und EA Sports hier nicht vorrangig darauf abzielt, unverhältnismäßig hohe In-App-Käufe an die Spieler zu bringen. Bereits der Vorgänger „FIFA Mobile“ scheint diesbezüglich ja ein wahre Goldgrube gewesen zu sein. Das Spiel wurde kostenlos angeboten, hielt aber Pakete mit „FIFA Points“ im Wert von bis zu 100 Euro als In-App-Kauf bereit.

„FC Mobile“ wird nicht als neue App in die App Stores von Apple und Google kommen, EA Sports will den Tapetenwechsel in Form einer Aktualisierung der alten App „FIFA Mobile“ vollziehen. Mit Details rund um die damit verbundenen Funktionen hält sich der Spieleanbieter aber noch zurück. Man wolle am 24. August damit beginnen, im Wochenabstand neue Features ausführlich zu präsentieren.

Insert

You are going to send email to