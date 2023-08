AnkerMake M5C: Wir haben den kompakten 3D-Drucker ausprobiert

Nach ein paar Tagen mit dem Drucker kann man als Fazit festhalten, dass der Einstieg mit diesem Gerät auch dann gut gelingt, wenn man noch keinen Plan von der Erstellung eigener Druckdaten hat und auch sonst keine Vorkenntnisse in Sachen 3D-Druck besitzt. Die Kombi aus Apps und Drucker von AnkerMake zeigt sich für Einsteiger freundlich und gutmütig und dürfte auch wenn die Ansprüche wachsen noch eine solide Basis bieten, die sich zudem vergleichsweise dezent und dementsprechend immer einsatzbereit auch in kleineren Arbeitsräumen platzieren lässt.

Für die ersten Praxistests haben wir vor allem auf über das Portal Printables.com angebotene Druckvorlagen gesetzt. Dort finden sich auch zahlreiche Gebrauchsgegenstände von der Eierspirale über eine Fernbedienungshalterung bis hin zum Tubenquetschern und Beutelclips . In der Regel haben wir die STL-Dateien dann in der Desktop-App von AnkerMake geöffnet und von dort aus druckfertig gemacht und abgeschickt. Wenn eine Konvertierung erforderlich war, haben wir den kostenlosen Prusa-Slicer dazwischengeschoben.

AnkerMake bietet neben der iPhone-App zum Drucker auch ein Slicer-App für Mac und Windows an, die allerdings bislang noch als Beta-Version vertrieben wird. Wir konnten hier allerdings problemlos CAD-Dateien im STL-Format für die Ausgabe auf dem M5C vorbereiten und an den Drucker schicken. Alternativ zu der noch jungen Anker-App können versierte Nutzer auch auf die bekannten Slicer-Tools Prusa oder Cura einsetzen.

Die Möglichkeit, den AnkerMake M5C wahlweise vom Computer oder vom iPhone aus zu bedienen, ist ein enormes Plus. Dieser Option liegt die Tatsache zugrunde, dass der Drucker, wenn er mit der Cloud des Herstellers verbunden ist, seinen aktuellen Status an alle ebenfalls verbundenen Geräte übermittelt und sich dementsprechend auch geräteunabhängig steuern lässt. Schickt man beispielsweise einen Auftrag vom Mac ab, wird dessen Status auch in der iPhone-App angezeigt.

Zielgruppe des neuen 3D-Druckers der Anker-Tochter dürften nicht nur Nutzer sein, die ein solides Gerät mit kompakten Abmessungen suchen, der M5C scheint uns besonders auch für Einsteiger gut geeignet. Der Drucker ist mit wenigen Handgriffen zusammengebaut und die Bedienung kann intuitiv per iPhone-App oder mit mehr Optionen dann auch vom Desktop-Rechner aus erfolgen. Eine kleine, in der AnkerMake-App vorhandene Bibliothek mit verschiedenen Druckobjekten sorgt für ein schnelles Erfolgserlebnis.

Insert

You are going to send email to