E-Rezept: Neben der Einlösung per App, jetzt auch oldschool per Karte

Letzter Stand in Sachen E-Rezept: Von zwei Testregionen in denen die schon länger sehr wackelig wirkende Digitalisierungs-Offensive auf Herz und Nieren getestet werden sollte, Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe, verabschiedete sich die größere noch bevor der Testbetrieb so richtig in Fahrt kommen konnte.

Ausschlaggebend war das Veto der Datenschutzbehörde Schleswig-Holstein, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein zuvor um ihre Meinung bezüglich der Implementierung des E-Rezeptes gebeten wurde.

Die Datenschützer hatten der Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein ihrerseits nahegelegt sich erst mal vom E-Rezept abzukehren, da der Umgang mit den QR-Codes mit einem nicht unerheblichen Datenschutzrisiko einhergehen würde. Die Kassenärztliche Vereinigung zog daraufhin die Reißleine und informierte per Pressemitteilung darüber, dass man sich bis auf Weiteres aus der Rollout-Phase des e-Rezeptes zurückziehen werde.

Oldschool per Chipkarte

Die federführende Gematik GmbH meldet sich heute mit einer neuen Statusmeldung zur Einführung des E-Rezeptes, dass sich wieder ein Stück von App und Smartphone abkehrt. Zukünftig, so die Gematik, sollen sich die E-Rezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht nur mit der E-Rezept-App einlösen lassen, sondern auch mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) – also mit der klassischen Krankenkassenkarte.

Aktuell wird noch an entsprechenden Spezifikationen gefeilt, die Anfang des kommenden Monats bereitgestellt werden sollen. Allerdings pocht die Gematik darauf, dass die Einlösung per App „weitere und alternativlose Mehrwerte“ gegenüber der Krankenkassenkarte bietet.

Nur mit der App seien Anwender komplett digital unterwegs, könnten die Apothekensuche nutzen und ein E-Rezept für Familienangehörige einlösen.