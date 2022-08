Eve Button: HomeKit-Taster ersatzlos eingestellt

Auch stehe weder ein Nachfolgemodell in den Startlöchern, noch habe man vor eines auf den Markt zu bringen. Unklar lässt der Hersteller die Gründe, die zur Einstellung des Bluetooth-Tasters geführt haben. Ausreichend rentabel muss der Taster eigentlich gewesen sein. So bot Eve den smarten Schalter nahezu durchgängig für knapp 50 Euro zum Kauf an. Der Eve Button setzte bei Abmessungen von 54 mm x 54 mm x 13 mm auf eine CR2032-Knopfzelle und die Datenkommunikation per Bluetooth Low Energy.

Insert

You are going to send email to