E-Rezept-App: Funktionsupdate und Informationen der Krankenkassen

Dieses führt in der jetzt erhältlichen Version 1.11 die Möglichkeit ein, E-Rezepte auch als Datei und Foto in den eigenen Rezept-Bestand aufzunehmen, bietet eine bessere Integration für Privatversicherte an (inklusive digitaler Kostenbelege) und gestattet das Einlösen von Rezepten ohne Gesundheitskarte.

Das E-Rezept wurde offiziell zum Monatsanfang in das deutsche Gesundheitswesen eingeführt, wird allerdings noch einige Wochen und Monate benötigen, ehe alle Praxen und Apotheken angebunden sind. Letzten Prognosen gingen davon aus, dass etwa 80 Prozent aller Apotheken in Deutschland bis August mit der benötigten Hardware ausgestattet sein sollen, um problemlos mit dem E-Rezept arbeiten zu können.

Auf der jetzt geschalteten Übersichtsseite Informationen der Krankenkassen hat man jetzt einen Überblick auf alle E-Rezept-Informationsportale der gesetzlichen Krankenkassen zusammengetragen und will es Versicherten so einfacher machen, sich bestmöglich auf die laufende Einführung des neuen Digitalrezeptes vorzubereiten.

