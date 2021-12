E-Bike-Abo Dance: Nach Berlin jetzt auch in Hamburg

Je nach Region bietet Swapfiets auch E-Bikes an und verlangt hier 59,90 Euro pro Monat für das Modell mit 1 Gang und 75,00 Euro pro Monat für das Modell mit 7 Gängen. Verfügbar sind die E-Bikes jedoch nur in geringer Stückzahl.

Gegen einen monatlichen Pauschalbetrag ab 16,90 Euro können Kunden in in Aachen, Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Oldenburg, Potsdam, Stuttgart und Wolfsburg ein Fahrrad mit Beleuchtung und Ringschloss ordern, das kostenlos geliefert wird, versichert ist und bei Defekten binnen 48 Stunden repariert wird.

Was die Bereitstellung von Fahrrad-Abonnements in Deutschland angeht, dürften viele Städter hierzulande vor allem an den niederländischen Anbieter Swapfiets denken, der 2014 gegründet wurde und seitdem ein Full-Service-Abo für Fahrräder offeriert.

