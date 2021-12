Dreame Bot W10: Erster Saugroboter mit Selbstreinigung und Heißluftfön im Anmarsch

Solltet ihr die gestrige Ankündigung des Saugroboter-Platzhirschen Roborock, mit dem S7 MaxV+ schon Anfang Januar ein neues Top-Modell für die eigene Saugroboter-Familie präsentieren zu wollen, mit Interesse verfolgt haben, dann dürfte euch auch der bevorstehende Markteintritt des Dreame Bot W10 interessieren.

Basis mit Frisch- und Schmutzwassertank

Die noch relativ junge Marke wird im kommenden Jahr den ersten App-gesteuerten Saugroboter mit zwei aktiven Wischmop-Bürsten in den deutschen Markt einführen, der über eine Basisstation mit Frisch- und Schmutzwassertank verfügt und so in der Lage ist seine feuchten Bürsten selbstständig zu reinigen und neu zu befeuchten.

Auch die sonstigen Leistungsdaten machen einen ebenfalls ganz ordentlichen Eindruck. So bringt es der Dreame Bot W10 auf eine Saugleistung von 4.000 Pa, verfügt über einen 450 ml fassenden Staub-Tank und beherbergt in seiner Basisstation zwei je 4 Liter fassende Wassertanks für Frisch- und Schmutzwasser. Der integrierte Akku bringt eine Kapazität von 6.400 mAh mit. Schwellen und Stufen bis zu einer Höhe von 18mm sollen problemlos überwunden werden.

App-Unterstützung auf Höhe der Zeit

Auch die App-Unterstützung kann sich sehen lassen: Neben der für Feuchtwischer inzwischen obligatorischen Teppich-Erkennung versteht sich der Dreame Bot W10 auf die automatische Erkennung von Räumen und Etage, kann virtuelle No-Go-Bereiche festlegen und gezielt handgezeichnete Zonen innerhalb der Karten reinigen.

Über die App des Herstellers lässt sich zudem festlegen ob der Dreame Bot W10 nur wischen oder auch saugen soll, wie feucht die rotierenden Bürsten gehalten werden sollen und ob die Saugleistung eher stark oder eher leise ausfallen soll.

Das D-Design des Roboters soll für eine bessere Reinigung in Ecken und an Scheuerleisten sorgen, die feuchten Wischmops werden im Anschluss an die Reinigung heißluftgetrocknet.

Sobald der Termin des Deutschland-Starts und der hierzulande aufgerufene Verkaufspreis feststehen, melden wir uns erneut.