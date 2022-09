iOS 16: Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm – Konfiguration ist möglich

Zwar ist es nicht möglich die gewohnte Anzeige von iOS 15 wiederherzustellen, Anwendern stehen unter iOS 16 jedoch immerhin drei Anzeigemodi zur Verfügung zwischen denen je nach Lust und Laune hin und her gewechselt werden kann. So bietet Apple jetzt die drei Darstellungen Anzahl, Stapel und Liste an, die unterschiedlich mit den bislang eingegangenen Benachrichtigungen umgehen.

Statt den Benachrichtigungen zu gestatten den kompletten Sperrbildschirm für sich beanspruchen zu können, hat Apple die Mitteilungen jetzt an den unteren Rand des Displays verbannt, um so Platz für die neue, deutlich größere Zeitanzeige und den frisch eingeführten Widget-Bereich zu machen.

Was vielen iPhone-Anwendern seit der Installation von iOS 16 auffällt: Apple zeigt die inzwischen von zahlreichen iPhone-Anwendungen ausgespielten Benachrichtigungen nicht mehr mit der selben Relevanz an, die diesen noch unter iOS 15 zuteil kam.

