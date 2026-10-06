NostalgicPod: iPod-Feeling jetzt auch für Apple Music

Mit NostalgicPod ist ein weiterer Musikplayer im App Store erschienen, der sich sichtbar am klassischen iPod orientiert. Die Anwendung setzt auf ein virtuelles Clickwheel, greift auf Wunsch auf die Apple-Music-Bibliothek zu und kombiniert die alte Bedienlogik mit Funktionen, die auf dem Originalgerät nie vorgesehen waren.

Nutzer können durch Alben, Künstler, Wiedergabelisten und die eigene Musikbibliothek navigieren. Die Wiedergabe läuft über den nativen iOS-Player weiter, wenn das Display ausgeschaltet wird oder die App im Hintergrund liegt. Auch die Steuerung über das Kontrollzentrum bleibt erhalten. Apple Music setzt dabei ein bestehendes Abonnement voraus.

Klassisches Rad nur als Option

Ganz wie ein alter iPod darf NostalgicPod nach Angaben des Entwicklers zunächst nicht aussehen. Als Bedingung für die Freigabe im App Store sei eine modernisierte Oberfläche verlangt worden. Standardmäßig zeigt die Anwendung deshalb einen reduzierten Ring. In den Einstellungen lässt sich jedoch auf eine klassischere Clickwheel-Darstellung umschalten.

Das ist insofern interessant, als vergleichbare Experimente in der Vergangenheit schnell wieder verschwanden. Ende 2024 hatte etwa My Classic-Retro Console einen iPod-Look hinter einem Konami-Code versteckt. NostalgicPod wählt nun einen anderen Weg und trennt die modernisierte Standardansicht von der optionalen Retro-Darstellung.

Zum Bediengefühl gehören kleine Details. Das Rad erzeugt Klickgeräusche und Vibrationsfeedback, die Auswahl springt zeilenweise durch die Menüs. Hinzu kommt eine Cover-Flow-ähnliche Ansicht, in der sich Alben dreidimensional durchblättern lassen.

Mehr als nur Apple Music

NostalgicPod beschränkt sich nicht auf Apples Musikdienst. Unterstützt werden auch lokal gespeicherte Musikdateien sowie eigene Server mit Plex, Jellyfin, Navidrome, Emby und Subsonic. Podcasts lassen sich über RSS abonnieren, außerdem stehen Hörbücher und Internetradio zur Verfügung. Für lokale Dateien nennt der Anbieter eine Wiedergabe bis 24 Bit und 192 kHz, sofern das verwendete Gerät dies unterstützt.

Auch Spiele gehören zum Paket. Brick, Snake und Solitaire werden über das virtuelle Rad gesteuert, Highscores bleiben gespeichert. In der Ankündigung wird zusätzlich Music Quiz genannt. Damit greift die App einen Teil jener iPod-Geschichte auf, die Fans inzwischen sogar in einem eigenen Preservation-Projekt für alte Clickwheel-Spiele sichern.

NostalgicPod wird ohne Abonnement, Werbung oder zusätzliche In-App-Käufe angeboten. Der Entwickler nennt zudem keine Datenerfassung als Bestandteil der App. Wer den Player zunächst ausprobieren möchte, kann weiterhin auf eine offene TestFlight-Version zugreifen.