Durchsagen direkt im Ohr: Auracast startet in München

Nach einem ersten Test am Flughafen Frankfurt erprobt nun auch der Flughafen München Durchsagen per Bluetooth Auracast. Seit dem 14. Juli werden Gate-Informationen an sechs Abflugpositionen zusätzlich direkt an kompatible Hörgeräte, Cochlea-Implantate und Kopfhörer übertragen.

Das Pilotprojekt läuft in Terminal 1 an den Gates A42/A43 und A44/A45 sowie in Terminal 2 an den Gates G31 und G32. QR-Codes vor Ort führen zum jeweiligen Audiostream. Reisende können Ansagen damit auch in lauten Wartebereichen klar empfangen, ohne sich allein auf die Lautsprecher im Terminal verlassen zu müssen.

Durchsagen über laufender Musik

Auracast basiert auf Bluetooth LE Audio und verteilt einen Audiostream gleichzeitig an beliebig viele kompatible Empfänger. Auf unterstützten Android-Geräten lassen sich die Ansagen über das Bluetooth-Menü oder den QR-Code auswählen. Sie können über laufende Musik oder Podcasts eingeblendet werden; anschließend wird die vorherige Wiedergabe fortgesetzt.

Der direkte Ton ist insbesondere für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen hilfreich. Auracast-fähige Hörgeräte und Cochlea-Implantate erhalten die Durchsagen ohne klassische Induktionsschleife. Zugleich könnte die Technik langfristig dazu beitragen, die Zahl allgemeiner Lautsprecherdurchsagen und damit den Geräuschpegel im Terminal zu reduzieren.

iPhone und AirPods nur eingeschränkt geeignet

Auf dem iPhone fehlt weiterhin eine systemweite Auswahl für Auracast-Übertragungen. Drittanbieter-Apps wie HearAura können QR-Codes und verfügbare Broadcasts anzeigen und die Verbindung für kompatible LE-Audio-Hörgeräte oder Ohrhörer herstellen. Das iPhone dient dabei als Fernbedienung; das verbundene Audiogerät muss Auracast selbst unterstützen.

AirPods können die Broadcasts bislang nicht empfangen. iPhone-Nutzer benötigen daher passende Hörgeräte oder andere Auracast-fähige Kopfhörer. Der Münchner Versuch baut auf dem im Januar gestarteten Pilotprojekt am Flughafen Frankfurt auf, das zunächst an zwei Gates im Terminal 1 durchgeführt wurde.