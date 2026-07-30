Copilot wird zur Super-App: Chat, Code und KI-Agenten vereint

Microsoft will seine verschiedenen Copilot-Angebote noch im laufenden Quartal in einer gemeinsamen „Super-App“ zusammenführen. Konzernchef Satya Nadella bestätigte das Vorhaben im Rahmen der aktuellen Bilanzkonferenz. Die neue Anwendung soll sowohl private als auch geschäftliche Nutzer ansprechen.

Bislang verteilt Microsoft seine KI-Funktionen auf verschiedene Apps und Dienste. Auf dem iPhone gibt es beispielsweise den persönlichen KI-Assistenten Microsoft Copilot und die stärker auf Unternehmen, Dokumente und Arbeitskonten ausgerichtete App Microsoft 365 Copilot. Programmierer greifen wiederum auf GitHub Copilot und die GitHub-App zurück.

Eine Oberfläche für Chat, Code und Agenten

Die neue Super-App soll den klassischen Copilot-Chat mit den Programmierfunktionen von GitHub Copilot, Copilot Cowork und den von Microsoft als Autopilots bezeichneten KI-Agenten verbinden. Details zur Benutzeroberfläche und zur Aufteilung zwischen kostenlosen Funktionen und Abonnements hat Microsoft noch nicht genannt.

Copilot Cowork ist darauf ausgelegt, komplexe Aufgaben über einen längeren Zeitraum und mithilfe verschiedener Werkzeuge zu erledigen. Der Dienst kann beispielsweise Informationen aus Dateien und Unternehmensdaten zusammenführen und daraus ein fertiges Ergebnis erstellen, statt lediglich einzelne Fragen zu beantworten.

Autopilots arbeiten im Hintergrund

Noch selbstständiger sollen die sogenannten Autopilots agieren. Diese Agenten bleiben dauerhaft aktiv, besitzen in Unternehmen eine eigene Identität und können innerhalb festgelegter Rechte auf E-Mails, Kalender, Dateien und weitere Dienste zugreifen. Damit könnten sie wiederkehrende Arbeiten erledigen oder auf Veränderungen reagieren, ohne jedes Mal einen neuen Befehl abzuwarten.

Für iPhone- und iPad-Nutzer bleibt vorerst offen, ob Microsoft eine vollständig neue App veröffentlichen oder eine der bestehenden Copilot-Anwendungen entsprechend ausbauen wird. Nadella kündigte lediglich eine gemeinsame Anwendung für private und kommerzielle Nutzung an und stellte weitere Informationen in Aussicht.