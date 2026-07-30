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Eine App für alles

Copilot wird zur Super-App: Chat, Code und KI-Agenten vereint
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Microsoft will seine verschiedenen Copilot-Angebote noch im laufenden Quartal in einer gemeinsamen „Super-App“ zusammenführen. Konzernchef Satya Nadella bestätigte das Vorhaben im Rahmen der aktuellen Bilanzkonferenz. Die neue Anwendung soll sowohl private als auch geschäftliche Nutzer ansprechen.

Copilot Mobile App Hero Imagery 16x9 1 2000

Bislang verteilt Microsoft seine KI-Funktionen auf verschiedene Apps und Dienste. Auf dem iPhone gibt es beispielsweise den persönlichen KI-Assistenten Microsoft Copilot und die stärker auf Unternehmen, Dokumente und Arbeitskonten ausgerichtete App Microsoft 365 Copilot. Programmierer greifen wiederum auf GitHub Copilot und die GitHub-App zurück.

Eine Oberfläche für Chat, Code und Agenten

Die neue Super-App soll den klassischen Copilot-Chat mit den Programmierfunktionen von GitHub Copilot, Copilot Cowork und den von Microsoft als Autopilots bezeichneten KI-Agenten verbinden. Details zur Benutzeroberfläche und zur Aufteilung zwischen kostenlosen Funktionen und Abonnements hat Microsoft noch nicht genannt.

Copilot Cowork ist darauf ausgelegt, komplexe Aufgaben über einen längeren Zeitraum und mithilfe verschiedener Werkzeuge zu erledigen. Der Dienst kann beispielsweise Informationen aus Dateien und Unternehmensdaten zusammenführen und daraus ein fertiges Ergebnis erstellen, statt lediglich einzelne Fragen zu beantworten.

Microsoft Copilot

Autopilots arbeiten im Hintergrund

Noch selbstständiger sollen die sogenannten Autopilots agieren. Diese Agenten bleiben dauerhaft aktiv, besitzen in Unternehmen eine eigene Identität und können innerhalb festgelegter Rechte auf E-Mails, Kalender, Dateien und weitere Dienste zugreifen. Damit könnten sie wiederkehrende Arbeiten erledigen oder auf Veränderungen reagieren, ohne jedes Mal einen neuen Befehl abzuwarten.

Für iPhone- und iPad-Nutzer bleibt vorerst offen, ob Microsoft eine vollständig neue App veröffentlichen oder eine der bestehenden Copilot-Anwendungen entsprechend ausbauen wird. Nadella kündigte lediglich eine gemeinsame Anwendung für private und kommerzielle Nutzung an und stellte weitere Informationen in Aussicht.

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Microsoft Copilot
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30. Juli 2026 um 08:31 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich muss sagen – mittlerweile ist das echt stark geworden. Nutze die M365 Bezahlversion im Geschäft fast tagtäglich im Teams.

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    • Kann ich bestätigen. Mache aktuell viel mit PPT, Teams, etc.
      Was noch etwas unglücklich ist, das alles irgendwie nicht logisch ist (OneNote, Notebooks, Loop, Teams Kalender, Outlook Kalender, etc.)
      Da müssen sie noch dran arbeiten, das alles logischer zu verbinden (quasi etwas selbsterklärender). Sonst auf dem guten Weg.
      Insbesondere die Integration im Unternehmen ist wirklich Gold wert.

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  • Ich nutze beruflich intensiv sämtliche AA verfügbaren KI Modelle alles was unseren Gruppenrichtlinien unterliegt, ausgesprochen mit M365 Copilot. Meine Erfahrungen sind ernüchternd. Die Abbrüche in einem Fred tauchen regelmäßig auf, sobald etwas komplexer wird und der Thread an Umfang zunimmt.
    Der Abstand zu Claude (Code) sind gefühlte Lichtjahre. Bin gespannt, was die Zusammenführung bringt. Allerdings erwarte ich da keine Revolution.

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  • Und in ein paar Jahren wird’s wieder auseinander genommen, weil zu komplex und zu verwirrend …

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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