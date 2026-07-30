Urlaubsfotos für Aufmerksamkeit und ein wenig Neid

Strand, Berggipfel oder Sehenswürdigkeit: Für viele Urlauber ist das Erlebnis offenbar erst vollständig, wenn auch ein Foto oder Video davon in einem sozialen Netzwerk landet. Einer aktuellen Bitkom-Umfrage zufolge gehört das Posten für 57 Prozent der Urlauber, die Social Media nutzen, fest zur Reise. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 50 Prozent.

Besonders ausgeprägt ist diese Einstellung bei den Jüngeren. Unter den 16- bis 29-Jährigen möchten 69 Prozent im Urlaub nicht auf entsprechende Beiträge verzichten. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es mit 66 Prozent kaum weniger.

Aufmerksamkeit und ein wenig Neid

Dabei geht es nicht immer nur darum, Freunde und Familie am Urlaub teilhaben zu lassen. 44 Prozent wünschen sich ausdrücklich, dass ihre Beiträge möglichst viel Aufmerksamkeit erhalten. Rund jeder Vierte gibt sogar offen an, mit Urlaubsbildern und -videos andere Menschen neidisch machen zu wollen.

Für besonders spektakuläre Aufnahmen werden mitunter auch Risiken in Kauf genommen. 26 Prozent der Befragten haben sich nach eigenen Angaben bereits in Gefahr gebracht, um ein Foto oder Video für soziale Netzwerke aufzunehmen. Damit hat sich jeder Vierte für den passenden Beitrag schon einmal weiter vorgewagt, als es eigentlich vernünftig gewesen wäre.

Inspiration entspricht nicht immer der Realität

Instagram, TikTok und andere Plattformen beeinflussen zugleich die Wahl des Reiseziels. 58 Prozent haben sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate mindestens einmal über soziale Netzwerke zu einer Urlaubsreise inspirieren lassen. Besonders häufig gilt dies für die Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren.

Die sorgfältig ausgewählten und bearbeiteten Aufnahmen wecken allerdings nicht selten falsche Erwartungen. 53 Prozent waren bereits von einem Urlaubsort oder Ausflugsziel enttäuscht, weil dieser in sozialen Netzwerken deutlich schöner aussah als in der Realität.

Für die repräsentative Untersuchung wurden im Frühjahr 2026 insgesamt 1.004 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. Die konkreten Aussagen zum Teilen und Konsumieren von Reiseinhalten basieren auf den Antworten von 745 Urlaubern, die soziale Netzwerke nutzen.