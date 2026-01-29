Direkter Empfang statt Lautsprecher
Per Auracast: Flughafen Frankfurt testet direkte Bluetooth-Durchsagen
Der Flughafen Frankfurt erprobt an zwei Gates im Terminal 1 eine neue Form der Passagierinformation. Statt Durchsagen ausschließlich über Lautsprecher auszugeben, werden Gate-Informationen zusätzlich direkt auf Hörgeräte, Kopfhörer und Smartphones übertragen.
Grundlage ist der noch relativ junge Audiostandard Auracast, der ein Signal simultan an unbegrenz viele Empfänger ausspielen kann. Der Test läuft an den Gates A16 und A17 und soll über mehrere Wochen ausgewertet werden.
Direkter Empfang statt Lautsprecher
Auracast wandelt Durchsagen in einen Audiostream um, den Reisende mit kompatiblen Endgeräten empfangen können. Die Verbindung erfolgt ähnlich wie bei der Wiedergabe von Musik oder einem Telefonat. Hintergrundgeräusche im Terminal spielen dabei keine Rolle.
Für Menschen mit Hörverlust kann dies den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern, da Ansagen klar und ohne Verzerrungen ankommen. Nach Angaben der Projektpartner richtet sich der Test ausdrücklich auch an Nutzer von Hörgeräten und Hörhilfen, die bislang oft auf Anzeigetafeln angewiesen sind.
Der Flughafen sammelt während der Erprobung Rückmeldungen von Passagieren und Angestellten. Ziel ist es, die Auswirkungen auf Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität zu bewerten. Finanziert wird das Vorhaben im Rahmen eines hessischen Förderprogramms zur digitalen Barrierefreiheit.
Leiseres Terminal und bestehende Technik
So kann die Zahl allgemeiner Lautsprecherdurchsagen sinken, was den Geräuschpegel im Terminal reduziert. Empfangen werden die Signale über kompatible Smartphones und Kopfhörer, sowie über passende Hörgeräte.
Technisch setzt der Flughafen auf eine Integration in die vorhandene Gate-Infrastruktur. Die Auracast-Sender sind in bestehende IP-Sprechstellen eingebunden, sodass keine umfangreichen Umbauten erforderlich waren. Automatische und manuelle Durchsagen aus dem vorhandenen Ansagesystem werden parallel über Auracast ausgespielt. Ob und wann der Dienst flächendeckend eingeführt wird, hängt von den Ergebnissen des laufenden Tests ab.
