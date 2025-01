Duolingo Videocall: KI-Videogespräche erweitern Sprachlernangebot

Die Sprachlern-App Duolingo bietet Nutzern ihres kostenpflichtigen Abonnements fortan die Möglichkeit, Aussprache und Wortschatz in virtuellen Videotelefonaten zu trainieren. Das neue Feature soll es ermöglichen, Sprachkenntnisse im direkten Dialog zu üben. Der Anbieter setzt dabei auf eine KI-gestützte Interaktion mit dem hauseigenen Comic-Charakter Lily.

Duolingo hat das neue Feature bereits Ende September 2024 angekündigt und damals den schrittweisen Ausbau im Laufe der kommenden Monate zugesagt. Inzwischen steht die Funktion für Lernende von Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch zur Verfügung.

KI-gestützte Gespräche im Lernverlauf

Nutzer der App sollen innerhalb ihres Lernpfads an bestimmten Stellen auf das neue Symbol für Videocalls stoßen. Sobald der Anruf gestartet wird, erscheint die virtuelle Gesprächspartnerin Lily auf dem Bildschirm und beginnt einen Dialog.

Dabei kann das Thema frei gewählt werden. Das KI-System ist so programmiert, dass Lily sich an das Sprachniveau des Nutzers anpasst. Sie soll in der Lage sein, langsamer zu sprechen oder Aussagen zu wiederholen, falls Verständnisschwierigkeiten auftreten.

Die Gespräche dauern zu Beginn rund eine Minute und werden im weiteren Lernfortschritt auf bis zu drei Minuten ausgeweitet. Die Aussprachehürde, die Sprachneulinge anfangs häufig im Dialog mit anderen Menschen haben, wird so elegant umschifft.

Lily soll darauf trainiert sein, eine möglichst natürliche Gesprächssituation zu simulieren. Anders als bei herkömmlichen Sprachlern-Apps, die vor allem auf Multiple-Choice-Aufgaben oder Textbausteine setzen, soll hier ein direkter Austausch stattfinden. Die KI korrigiert Fehler nicht unmittelbar, sondern reagiert eher indirekt darauf, um eine realistischere Unterhaltung zu ermöglichen.

Nur im Max-, nicht im Super-Abo

Ein sinnvoller KI-Einsatz, aber kein günstiger. Das Feature ist ausschließlich für zahlende Duolingo-Kunden verfügbar, allerdings mit einem Haken: Die Option steht nicht im regulären Super-Abo bereit, das für 89,99 Euro pro Jahr angeboten wird, sondern ausschließlich im Max-Abo.

Die neue Abostufe, die erst Ende letzten Jahres eingeführt wurde schlägt mit 179,99 Euro pro Jahr zu Buche. Neben den Videoanrufen bietet diese auch die Option sich bestimmte Aufgaben im Detail erklären zu lassen. Duolingo setzt dafür auf die KI-Fähigkeiten von ChatGPT.