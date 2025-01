Probleme mit Apples Kalender: „Dieses Ereignis wurde importiert (schreibgeschützt)“

Seit den kürzlich veröffentlichten Aktualisierungen auf iOS 18.3 und macOS 15.3 häufen sich wieder Fehlermeldungen, die so ähnlich schon mal nach der Freigabe von iOS 18.2.1 und bei früheren iOS-Aktualisierungen auftauchen. Nutzer melden Schwierigkeiten mit Apples Kalender auf iPhone, iPad und Mac.

Termine erscheinen plötzlich mit dem Hinweis, sie seien importiert und lassen sich nicht mehr bearbeiten oder löschen. Apple Kalender-App zeigt hier dann „Dieses Ereignis wurde importiert (schreibgeschützt)“ beziehungsweise „This event was imported (read-only)“ an.

Besonders betroffen scheinen Kalender von Google oder Office 365 zu sein, die in die Apple-Anwendung eingebunden wurden.

Termine lassen sich nicht mehr bearbeiten

Neben ifun.de vorliegenden Lesermeldungen lassen sich auch auf Online-Plattformen wie Reddit oder in Apples offiziellen Support-Foren entsprechende Problemberichte finden, in denen Anwender ihre Erfahrungen teilen.

Ein Nutzer berichtet, dass er auf dem noch in der Lage ist Termine anzunehmen, abzulehnen und zu bearbeiten, während dies auf dem iPhone plötzlich nicht möglich ist. Andere berichten, dass zuvor löschbare Einträge auf einmal nicht mehr entfernt werden können.

Einige Betroffene geben an, dass das Problem vor allem in gemeinsam genutzten Kalendern auftritt. In einem Fall sei ein Familienkalender, der seit Jahren problemlos funktionierte, nach dem Update nicht mehr editierbar. Ein anderer Nutzer beschreibt, dass sein Office 365-Kalender zwar in Teams oder auf der Apple Watch bearbeitet werden kann, nicht aber auf dem Mac. Trotz Löschversuchen blieben die Einträge bestehen.

Noch keine Lösung in Sicht

Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme oder Lösung für das Problem. Nutzer berichten, dass das Deaktivieren und erneute Aktivieren des betroffenen Kalenders keine Änderung bringt. Auch ein erneutes Hinzufügen der Konten habe keine Wirkung gezeigt.

Solltet ihr ebenfalls mit dem Problem konfrontiert sein, können wir euch jedoch versichern: ihr seid nicht allein.

Ob Apple an einer Behebung des Fehlers arbeitet, ist derzeit unklar. Anwender, die von dem Problem betroffen sind, können vorerst auf alternative Kalender-Apps ausweichen oder die Termine über andere Plattformen wie etwa den Web-Versionen der jeweiligen Dienste verwalten.