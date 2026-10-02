Noch vor dem Verkaufsstart
Duo-Man verwandelt das iPhone Duo in einen Walkman
Das iPhone Duo kommt erst am 23. Oktober in den Handel, doch Entwickler experimentieren bereits mit den Möglichkeiten des faltbaren Apple-Smartphones. Eine der bislang charmantesten Ideen stammt von Vidit Bhargava: Seine Anwendung Duo-Man verwandelt das mehr als 2.000 Euro teure Smartphone kurzerhand in einen virtuellen Walkman.
Anders als bei vielen Retro-Musikplayern beschränkt sich Duo-Man dabei nicht darauf, die Benutzeroberfläche eines alten Kassettenspielers nachzubilden. Stattdessen wird der Faltmechanismus des iPhone Duo zum Bestandteil der Bedienung.
Aufklappen, Kassette einlegen, zuklappen
Im geöffneten Zustand wählt man auf dem 7,6 Zoll großen Innendisplay ein Album aus und legt dieses in Form einer virtuellen Kassette ein. Anschließend wird das iPhone Duo zugeklappt und die Wiedergabe beginnt. Auf dem Außendisplay erscheint passend dazu die Vorderseite des virtuellen Kassettenspielers.
Damit demonstriert Duo-Man recht schön, was wir bereits nach unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo festgestellt haben: Spannend wird Apples Foldable vor allem dann, wenn Entwickler den Faltmechanismus nicht nur als Möglichkeit für eine größere Bildschirmfläche betrachten, sondern in die eigentliche Bedienung ihrer Apps einbeziehen.
Duo-Man offers the complete walkman experience on the iPhone Duo. Open the Duo to pick and ‚insert‘ the cassette, Close the Duo to start listening.
Yes, I actually recorded the button clicks and static noise from a real Walkman!
It was fun making this at @bitrig hacks today. https://t.co/juSrLhofrH
— Vidit Bhargava (@viditb) September 27, 2026
Echte Walkman-Geräusche inklusive
Bhargava entwickelte Duo-Man ursprünglich während eines Hackathons. Für möglichst viel Authentizität griff er dabei sogar zu einem echten Walkman und nahm die Klickgeräusche der Tasten sowie das typische Grundrauschen des Kassettenspielers auf. Das Projekt belegte beim Bitrig-Hackathon den zweiten Platz.
Eigentlich sollte es bei dieser Demonstration bleiben. Nachdem ein Video der App im Netz jedoch innerhalb kurzer Zeit mehrere Millionen Aufrufe sammelte, entschied sich der Entwickler dazu, Duo-Man als reguläre Anwendung zu veröffentlichen. Ein konkreter Termin steht bislang noch nicht fest.
Apple Music und Apple Pencil geplant
Für die fertige Version sind sowohl Apple Music als auch lokal auf dem iPhone gespeicherte Musikdateien vorgesehen. Spotify könnte später ebenfalls hinzukommen.
Noch kurioser ist eine geplante Funktion für den Apple Pencil: Mit Apples Eingabestift soll sich die virtuelle Kassette von Hand aufwickeln lassen – ganz so, wie früher mit einem Bleistift Bandsalat beseitigt oder eine Kassette ohne Batterieverbrauch vorgespult wurde. Der Apple Pencil mit USB-C wird vom iPhone Duo unterstützt, allerdings erst mit einem späteren Softwareupdate. Über die ungewöhnliche Pencil-Unterstützung des Duo hatten wir bereits berichtet.
Duo-Man dürfte kaum der ausschlaggebende Grund sein, 2.299 Euro für ein iPhone Duo auszugeben. Die Anwendung zeigt aber schon vor dem Verkaufsstart, welche ungewöhnlichen Bedienkonzepte durch das Scharnier möglich werden. Apple nimmt Vorbestellungen ab dem 16. Oktober entgegen, die ersten Geräte werden am 23. Oktober ausgeliefert.
Als Kind der 80er find ich das einfach nur geil!!!
+1
Charmant aber wirklich nötig?
So nötig wie dieser Kommentar :D
Oder deiner und meiner :D
So nötig wie der Kommentar oder die ganzen Smartphones. ;)
Jetzt habt ihr mich, ich kauf das Duo! Hoffentlich gibt es auch eine Dual-Plattenspieler Version
Hammer!
Fuck…. das alleine wäre der Grund gewesen doch ein Duo zu nehmen.
Nette Spielerei, rechtfertigt aber für mich nicht eine 3.000€ Investition (mit hoher Speicherversion).
Vielleicht nächstes Jahr, wenn es eine bessere Kamera bekommt und Kinderkrankheiten entweder ausgeblieben oder bis dahin behoben sind. Bis dahin bleibt das Geld im Depot liegen und vermehrt sich hoffentlich.
So ein quatsch…
Und ein ähnlicher Preis wie diese ganz flachen Sony Walkmans mit Fernbedienung, nur damals in D-Mark ;-)
Ich hätte lieber nen richtigen Walkman :)
Kauf doch einen, gibt es noch. Ich hab meine beiden Alten noch :)
Eiern aber, entweder Riemen ausgeleiert oder Motor / Fett gammelig
Muss man die Kassette nach der Hälfte der Zeit umdrehen, oder ist das schon so ein neumodischer Walkman, bei dem das wie von Geisterhand alleine passiert?
Autoreverse und track skip natürlich.
Ich hoffe, dass bald eine Sandwichmaker App rauskommt!
Hoffentlich gibts keinen Bandsalat
Bleistift liegt bereit
Ahh, und mit dem Pencil dann zurückspulen..
Schade ich hätte es gefeiert hätten sie eine Walkman Hülle wie im Bild oben entworfen