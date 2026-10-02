Duo-Man verwandelt das iPhone Duo in einen Walkman

Das iPhone Duo kommt erst am 23. Oktober in den Handel, doch Entwickler experimentieren bereits mit den Möglichkeiten des faltbaren Apple-Smartphones. Eine der bislang charmantesten Ideen stammt von Vidit Bhargava: Seine Anwendung Duo-Man verwandelt das mehr als 2.000 Euro teure Smartphone kurzerhand in einen virtuellen Walkman.

Anders als bei vielen Retro-Musikplayern beschränkt sich Duo-Man dabei nicht darauf, die Benutzeroberfläche eines alten Kassettenspielers nachzubilden. Stattdessen wird der Faltmechanismus des iPhone Duo zum Bestandteil der Bedienung.

Aufklappen, Kassette einlegen, zuklappen

Im geöffneten Zustand wählt man auf dem 7,6 Zoll großen Innendisplay ein Album aus und legt dieses in Form einer virtuellen Kassette ein. Anschließend wird das iPhone Duo zugeklappt und die Wiedergabe beginnt. Auf dem Außendisplay erscheint passend dazu die Vorderseite des virtuellen Kassettenspielers.

Damit demonstriert Duo-Man recht schön, was wir bereits nach unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo festgestellt haben: Spannend wird Apples Foldable vor allem dann, wenn Entwickler den Faltmechanismus nicht nur als Möglichkeit für eine größere Bildschirmfläche betrachten, sondern in die eigentliche Bedienung ihrer Apps einbeziehen.

Duo-Man offers the complete walkman experience on the iPhone Duo. Open the Duo to pick and ‚insert‘ the cassette, Close the Duo to start listening. Yes, I actually recorded the button clicks and static noise from a real Walkman! It was fun making this at @bitrig hacks today. https://t.co/juSrLhofrH — Vidit Bhargava (@viditb) September 27, 2026

Echte Walkman-Geräusche inklusive

Bhargava entwickelte Duo-Man ursprünglich während eines Hackathons. Für möglichst viel Authentizität griff er dabei sogar zu einem echten Walkman und nahm die Klickgeräusche der Tasten sowie das typische Grundrauschen des Kassettenspielers auf. Das Projekt belegte beim Bitrig-Hackathon den zweiten Platz.

Eigentlich sollte es bei dieser Demonstration bleiben. Nachdem ein Video der App im Netz jedoch innerhalb kurzer Zeit mehrere Millionen Aufrufe sammelte, entschied sich der Entwickler dazu, Duo-Man als reguläre Anwendung zu veröffentlichen. Ein konkreter Termin steht bislang noch nicht fest.

Apple Music und Apple Pencil geplant

Für die fertige Version sind sowohl Apple Music als auch lokal auf dem iPhone gespeicherte Musikdateien vorgesehen. Spotify könnte später ebenfalls hinzukommen.

Noch kurioser ist eine geplante Funktion für den Apple Pencil: Mit Apples Eingabestift soll sich die virtuelle Kassette von Hand aufwickeln lassen – ganz so, wie früher mit einem Bleistift Bandsalat beseitigt oder eine Kassette ohne Batterieverbrauch vorgespult wurde. Der Apple Pencil mit USB-C wird vom iPhone Duo unterstützt, allerdings erst mit einem späteren Softwareupdate. Über die ungewöhnliche Pencil-Unterstützung des Duo hatten wir bereits berichtet.

Duo-Man dürfte kaum der ausschlaggebende Grund sein, 2.299 Euro für ein iPhone Duo auszugeben. Die Anwendung zeigt aber schon vor dem Verkaufsstart, welche ungewöhnlichen Bedienkonzepte durch das Scharnier möglich werden. Apple nimmt Vorbestellungen ab dem 16. Oktober entgegen, die ersten Geräte werden am 23. Oktober ausgeliefert.