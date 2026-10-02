Kalorienzähler Intake: Neue Ansicht für iOS 27 und iPhone Duo

Beim von uns bereits mehrfach vorgestellten Kalorienzähler Intake geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nachdem Version 2.7.1 die zentrale Heute-Ansicht erneuert und die App für iOS 27, iPad und iPhone Duo angepasst hat, erweitert Version 2.7.2 jetzt die Lebensmittelverwaltung um Fotos und verbessert den Datenexport deutlich.

Fotos bleiben in der eigenen iCloud

Lebensmittel, selbst angelegte Produkte und Rezepte können jetzt mit einem eigenen Foto versehen werden. Dieses erscheint nicht nur auf der jeweiligen Detailseite, sondern als kleines Vorschaubild auch direkt in der Heute-Ansicht.

Wer Intake AI verwendet, profitiert ebenfalls: Das für die automatische Erkennung einer Mahlzeit verwendete Foto bleibt anschließend am Eintrag erhalten und wird auch übernommen, wenn dieselbe Mahlzeit später erneut eingetragen oder auf einen anderen Tag kopiert wird.

Bei aktivierter iCloud-Synchronisierung landen die Bilder automatisch auf den anderen Apple-Geräten. Laut Entwickler werden sie dabei ausschließlich in der privaten iCloud des Nutzers gespeichert und nicht auf Server von Intake übertragen. Die Foto-Synchronisierung kann zudem für jedes Gerät separat deaktiviert werden.

Bericht für ChatGPT und Claude

Interessant ist auch der überarbeitete Export. PDF-Berichte erscheinen jetzt im Hochformat und enthalten neben den Tageszusammenfassungen sämtliche Einträge und deren Makronährstoffe. Lange Mahlzeiten werden sauber über mehrere Seiten verteilt.

Alternativ erstellt Intake denselben Bericht als Markdown-Datei. Diese lässt sich beispielsweise an ChatGPT, Claude oder einen anderen KI-Assistenten übergeben, um die protokollierte Ernährung auszuwerten. Intake selbst nimmt dabei keine KI-Auswertung vor, sondern bereitet die vorhandenen Daten lediglich in einem maschinenfreundlichen Format auf.

Version 2.7.2 erlaubt außerdem besonders kleine Portionsgrößen von bis zu 0,01 Gramm. Das soll unter anderem die korrekte Erfassung von Tabletten und Kapseln ermöglichen. Bei selbst angelegten Produkten können Nährwerte jetzt auch direkt pro Portion, Tablette oder Riegel eingegeben werden.

Neue Heute-Ansicht nutzt große Displays

Bereits Version 2.7.1 hatte die meistgenutzte Ansicht der App umfassend umgebaut. Der Kalorienring sitzt nun kompakt neben Ziel, gegessenen und verbrannten Kalorien. Protein, Kohlenhydrate und Fett werden platzsparend in einem gemeinsamen Balken dargestellt.

Auf breiten Displays nutzt Intake den zusätzlich verfügbaren Platz inzwischen konsequenter. Auf dem iPad stehen Tageswerte und Makros links, während rechts die Mahlzeiten angezeigt werden. Bibliothek und Statistik setzen ebenfalls auf mehrspaltige Ansichten.

Davon profitiert auch das iPhone Duo. Zusammengeklappt zeigt Intake die gewöhnliche iPhone-Oberfläche, aufgeklappt wechseln Heute, Bibliothek und Statistik automatisch auf das breite Layout. Unter iOS 27 verwendet die App zudem die neue systemeigene Navigationsleiste.

Siri versteht jetzt Kommazahlen

Verbessert wurde außerdem die Siri-Anbindung. Beim Eintragen von Gewicht oder Lebensmitteln versteht der Sprachassistent nun auch diktierte Dezimalwerte wie „84,3“. Bei Lebensmitteln kennt Siri die 100 zuletzt verwendeten Einträge aus der persönlichen Bibliothek und fragt nach der gewünschten Menge, statt pauschal 100 Gramm einzutragen.

Daneben beheben die beiden Updates eine ganze Reihe kleinerer Fehler. Unter anderem werden gelöschte Workouts wieder korrekt mit Apple Health abgeglichen, über Siri oder Widgets hinzugefügte Lebensmittel besser einer Mahlzeit zugeordnet und selbst angelegte Mahlzeiten zuverlässig zwischen mehreren Geräten synchronisiert.

Intake kostet weiterhin einmalig 6,99 Euro. Die Basis-App kommt ohne Benutzerkonto und ohne verpflichtendes Abonnement aus. Apple Health und iCloud lassen sich optional anbinden, die KI-Funktionen werden separat angeboten.