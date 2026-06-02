Der Entwickler von SnipNotes hat den Funktionsumfang seiner App um integrierte Sprachaufnahmen erweitert. Mit dem Update auf Version 6.4 können Nutzer Audioaufnahmen direkt in ihren Notizen speichern und später erneut anhören. Darüber hinaus bietet die Anwendung auf unterstützten Geräten auch automatische Transkriptionen und KI-gestützte Zusammenfassungen an.

Die neue Funktion richtet sich an Nutzer, die auch dann Gedanken oder Gesprächsnotizen festhalten möchten, wenn sie gerade nicht tippen können oder wollen: zum Beispiel unterwegs, nach einem Gespräch, in Meetings oder für schnelle persönliche Memos.

Sprachaufnahmen in den Notizen speichern

Die neue Funktion soll gewährleisten, dass die Audioaufnahmen Teil des bestehenden Arbeitsablaufs bleiben und nicht in separaten Anwendungen verwaltet werden müssen.

Die Aufnahmefunktion ist sowohl über die Plus-Schaltfläche in der Notizübersicht als auch über ein Zusatzmenü oberhalb der Tastatur erreichbar. Die Aufnahmen werden als eigenständige Audiodateien gespeichert und können im Gegensatz zur Diktierfunktion von iOS & Co. später erneut abgespielt oder mit anderen Personen geteilt werden.

Auf neueren Apple-Geräten kann SnipNotes Sprachaufnahmen automatisch in Text umwandeln. Die lokal erstellten Transkripte lassen sich kopieren, bearbeiten oder direkt wieder in die jeweilige Notiz einfügen. Zusätzlich bietet die App KI-gestützte Zusammenfassungen an, die aus längeren Aufnahmen kurze Übersichten oder Aufgabenlisten erstellen sollen.

Automatische Transkription auf neueren Geräten

Die Transkriptionsfunktion ist unter iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 oder neuer verfügbar. Zusammenfassungen können das lokale KI-Modell des Geräts verwenden, hierfür wird jedoch ein iPhone 15 Pro oder neuer vorausgesetzt. Auf älteren Geräten lässt sich alternativ ein cloudbasiertes Modell nutzen. Die App bittet laut Entwickler jeweils explizit um Zustimmung, bevor Informationen an einen Cloud-Anbieter gesendet werden.

Die neue Aufnahmefunktion wird als separates Upgrade angeboten und kostet einmalig 4,99 Euro. Besitzer eines bestehenden SnipNotes-Plus-Abonnements oder Nutzer, die die Plus-Version der App ab März 2026 gekauft haben, erhalten die Erweiterung ohne zusätzliche Kosten.