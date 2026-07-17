Dreo 318S ausprobiert: Mobile Klimaanlage kühlt mit App und Alexa

Wer sich heute nach einer Klimaanlage umsieht, achtet längst nicht mehr ausschließlich auf die Kühlleistung. Für viele Interessenten gehört inzwischen auch eine komfortable App-Steuerung oder die Einbindung in bestehende Smart-Home-Systeme zu den wichtigen Kaufkriterien. Statt später nach Nachrüstlösungen wie der tado° Klimaanlagensteuerung zu suchen, bietet es sich an, direkt ein Modell zu wählen, das diese Funktionen bereits ab Werk mitbringt.

Kompakte, rollbar, unter 500 Euro: Die 318S von Dreo

Genau in diese Kategorie fällt die Mobile Klimaanlage 318S von Dreo. Das mobile Klimagerät kombiniert eine Kühlleistung von 2,2 Kilowatt beziehungsweise 7.500 BTU mit einer App-Steuerung sowie der Unterstützung von Amazon Alexa und dem Google Assistant. Für einen Verkaufspreis von 459,99 Euro richtet sich das Modell an Nutzer, die kleinere Räume mit einer Größe von etwa 14 bis 15 Quadratmetern flexibel kühlen und gleichzeitig nicht auf zeitgemäße Bedienmöglichkeiten verzichten möchten.

Das Gerät kombiniert Klimaanlage, Ventilator sowie Luftentfeuchter in einem Gerät. Im Einsatz zeigte sich schnell, dass die Dreo 318S ihre Stärken vor allem in bereits stark aufgehitzten Räumen ausspielt. Bereits nach kurzer Betriebszeit war eine deutliche Verbesserung des Raumklimas spürbar. Dabei fiel nicht ausschließlich die sinkende Temperatur auf.

Unscheinbares Highlight: Die beweglichen Lamellen verteilen die Kalte Luft gut im Zimmer

Auch der kräftige Luftstrom sorgte rasch für ein angenehmeres Raumgefühl. Besonders an warmen Sommertagen machte sich dieser Effekt schon nach wenigen Minuten bemerkbar.

Kühlleistung und Luftverteilung

Die integrierte Schwenkfunktion verteilt die gekühlte Luft gleichmäßiger im Raum. Dadurch entstehen weniger stark ausgeprägte Kältezonen direkt vor oder leicht oberhalb des Gerätes, so wie wir es noch von unser De-Lohngi-Pinguino kennen. Selbst aus größerer Entfernung blieb der Luftstrom noch gut wahrnehmbar. Für Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder kleinere Wohnzimmer erwies sich diese Luftverteilung als sinnvoll, weil der Raum gleichmäßiger gekühlt wird.

Die Fernbedienung kommt mit beleuchtetem Display und angenehm großen Tasten

Größere Räume stellen mobile Klimaanlagen grundsätzlich vor größere Herausforderungen. Auch die Dreo 318S bildet hier keine Ausnahme. Oberhalb einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern nimmt die Kühlwirkung spürbar ab. Wer gezielt einzelne Räume temperieren möchte, erhält jedoch eine praktikable Lösung, ohne das gesamte Haus oder die komplette Wohnung klimatisieren zu müssen.

Wie bei allen mobilen Klimaanlagen muss der Abluftschlauch nach außen geführt werden. Das Gerät sollte deshalb in Fensternähe aufgestellt werden. Im direkten Luftstrom wirkt die ausgeblasene Kaltluft zudem sehr kühl. Eine leicht versetzte Aufstellung sorgt hier für ein angenehmeres Raumgefühl.

Auf der Gerätefront ermöglichen Touch-Tasten eine problemlos Direktbedienung

Installation und tägliche Bedienung

Die Inbetriebnahme gelingt unkompliziert. Sämtliche Komponenten für die Fensterinstallation befinden sich bereits im Lieferumfang. Neben dem Abluftschlauch gehören unter anderem Fensterblenden, Fensterdichtung, Wandadapter, Ablaufschlauch sowie eine Fernbedienung zum Paketinhalt. Die Montage war innerhalb weniger Minuten erledigt und erforderte keine besondere Einarbeitung. Nicht zuletzt, da wir schon über einen Wandauslass verfügten, der nur noch mit dem 150-Millimeter-Schlauch verbunden werden musste.

Mehr als bei vielen Wettbewerbern: Die Dreo 318S kommt mit Fensterblenden und Wandadapter

Das Gehäuse der Dreo 318S wirkt vergleichsweise kompakt und lässt sich unauffällig in einer Raumecke platzieren. Dank der integrierten Rollen kann die Klimaanlage problemlos zwischen verschiedenen Räumen bewegt werden. Das moderne Design hebt sich zudem von vielen klassischen mobilen Klimageräten ab.

Positiv fällt das große Frontdisplay auf. Die Anzeige bleibt selbst aus größerer Entfernung gut ablesbar. Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt am Gerät bedienen, sodass Fernbedienung oder Smartphone nicht zwingend erforderlich sind. Die magnetische Halterung für die Fernbedienung ist grundsätzlich eine praktische Idee. Im Alltag fiel die Magnetkraft jedoch nur sehr schwach aus. Die Fernbedienung bleibt zwar an ihrem Platz und fällt nicht herunter, dennoch hätten wir uns hier einen etwas kräftigeren und deutlicher spürbaren Halt gewünscht.

App, Smart Home und Betriebsmodi

Neben der Bedienung am Gerät unterstützt die Dreo 318S sowohl die iPhone-App des Anbieters sowie die Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant. Die App erwies sich im Alltag als übersichtlich aufgebaut und stellte sämtliche Funktionen zuverlässig bereit. Besonders praktisch war die Möglichkeit, die Klimaanlage bereits vor der Heimkehr einzuschalten oder von einem anderen Raum aus zu steuern.

Die Dreo-App ist übersichtlich und bietet konfigurierbare Zeitpläne an

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Firmware Updates direkt über die App installiert werden können. Dadurch lassen sich Verbesserungen oder Fehlerkorrekturen ohne zusätzlichen Aufwand einspielen.

Die Dreo 318S arbeitet nicht ausschließlich als Klimaanlage. Zusätzlich stehen ein Ventilator und ein Entfeuchtungsmodus zur Verfügung. Im Trockenmodus kann das Gerät laut Hersteller bis zu 2,5 Liter Feuchtigkeit pro Stunde aus der Raumluft entfernen. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen 24 Stunden Timer sowie mehrere Lüfterstufen.

Positiv überrascht hat uns die Einbindung in Amazon Alexa. Nachdem die Dreo-App eingerichtet und das Benutzerkonto mit Alexa verknüpft war, wurde die Klimaanlage automatisch erkannt und stand unmittelbar als Smart-Home-Gerät zur Verfügung. Im Alltag lässt sich die Dreo 318S anschließend bequem per Sprachbefehl ein- und ausschalten.

Neben Google und Siri-Kurzbefehlen wird auch Alexa unterstützt

Darüber hinaus bietet auch die Alexa-App selbst einige Steuerungsmöglichkeiten. So können dort unter anderem der Betriebsmodus, die Lüftergeschwindigkeit sowie die Oszillation angepasst werden. Dadurch muss für viele alltägliche Einstellungen nicht zwingend zwischen verschiedenen Apps gewechselt werden, sofern Alexa ohnehin im Haushalt genutzt wird.

Lautstärke, Technik, Wartungsaufwand

Im normalen Kühlbetrieb bleibt der Kompressor hörbar. Für eine mobile Klimaanlage fiel die Geräuschentwicklung insgesamt jedoch vergleichsweise angenehm aus. Während der Arbeit am Schreibtisch oder beim Fernsehen lässt sich das Brummen aushalten, in der Nacht sorgt ein Timer dafür, dass das Betriebsgeräusch nicht dauerhaft ausgehalten werden muss.

Könnte besser haften: Die Magnetauflage für die migelieferte Fernbedienung

Im Schlafmodus reduziert das Gerät die Lüfterdrehzahl und dimmt gleichzeitig die Displaybeleuchtung. Dadurch sinkt die Geräuschkulisse nochmals spürbar. Gerade im Schlafzimmer sorgt diese Betriebsart für einen ruhigeren Betrieb, auch wenn das typische Kompressorgeräusch konstruktionsbedingt weiterhin vorhanden bleibt.

Zu den Besonderheiten gehört das vom Hersteller als „Drainage Free System“ bezeichnete Kondenswassermanagement. Dabei wird ein Teil des anfallenden Kondenswassers zur Kühlung des Wärmetauschers genutzt und anschließend verdampft. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand deutlich. Vollständig wartungsfrei arbeitet das System allerdings nicht. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann weiterhin Kondenswasser entstehen, das gelegentlich über den Ablaufschlauch entleert werden muss.

Kühlen, Trocknen, Ventilieren: Die drei Betriebsmodi lassen sich direkt bedienen

Die Dreo 318S erreicht eine Kühlleistung von 2,2 Kilowatt beziehungsweise 7.500 BTU und ist für Räume bis etwa 14 bis 15 Quadratmeter ausgelegt. Der maximale Luftstrom beträgt 300 Kubikmeter pro Stunde. Das Gerät misst grob 41 × 35 × 65 Zentimeter und verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel des Luftauslasses zwischen 50 und 90 Grad. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen waschbaren Luftfilter, eine integrierte Kindersicherung, einen Tragegriff, 360-Grad-Rollen sowie einen 24 Stunden Timer.

Insgesamt sehr zufrieden

Nach längerer Nutzung im Alltag ist unser Eindruck insgesamt positiv. Vor allem die einfache Bedienung, die schnelle Kühlwirkung in kleineren Räumen sowie die gelungene Kombination aus klassischer Steuerung, App und Smart Home haben sich im täglichen Einsatz bewährt. Gerade die Möglichkeit, die Klimaanlage bereits vor der Heimkehr per App einzuschalten oder bequem per Alexa zu steuern, sorgt für zusätzlichen Komfort.

62 dB und ein Energie-„A“: Keine Rekordmarken, aber völlig akzeptable Werte

Was aktuell noch fehlt, ist eine Integration des Smart-Home-Standards Matter. Der Hersteller hat eine solche Unterstützung bei anderen Produkten, etwa den TurboPoly-Ventilatoren, bereits per Softwareupdate nachgereicht. Entsprechend hoffen wir, dass die Dreo 318S künftig ebenfalls eine Matter-Anbindung erhält. Das würde die Einbindung in verschiedene Smart-Home-Plattformen noch flexibler gestalten.

Natürlich ersetzt auch die Dreo 318S keine fest installierte Klimaanlage. Der Abluftschlauch gehört weiterhin zum Konzept und in größeren Räumen stößt die Kühlleistung erwartungsgemäß an ihre Grenzen. Für Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder andere kleinere Wohnbereiche würden wir das Gerät nach unseren Erfahrungen jedoch jederzeit wieder in die engere Auswahl nehmen, wenn eine mobile Klimaanlage mit zeitgemäßen Smart-Home-Funktionen gesucht wird.

