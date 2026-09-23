Airshow 4.0 und Daft Music 3.0 bringen große Updates

Zwei schon länger verfügbare Apps legen mit größeren Versionssprüngen nach. Der Podcast-Player Airshow erreicht Version 4.0 und erweitert vor allem Wiedergabe und Systemintegration. Parallel wurde Daft Music 3.0 für iOS und macOS veröffentlicht mit neuen Funktionen rund um Apple Music.

Airshow überspringt Pausen und hört auf Siri

Airshow kann mit „Trim Silence“ längere Sprechpausen während der Wiedergabe automatisch überspringen. Neu ist außerdem eine Teilen-Erweiterung, über die sich Podcasts direkt aus Safari und anderen Apps abonnieren lassen. Siri und Kurzbefehle können nun Wiedergabe, Kapitel und Warteschlange steuern. Sendungen und einzelne Episoden tauchen zudem in Spotlight und in Siri-Vorschlägen auf.

Im Player zeigt Version 4.0 jetzt einen Live-Audiopegel an. Für große Bibliotheken soll der Episodenbereich schneller laden und flüssiger scrollen. Auch Synchronisierung und die Ausrichtung von Kapitelgrafiken in CarPlay wurden überarbeitet.

Airshow war 2022 als bewusst schlanker Podcast-Player gestartet. Erst im Juli hatte Version 3.0 Oberfläche, Suche und CarPlay ausgebaut. Die App bleibt kostenlos nutzbar, Kosten entstehen nur für die geräteübergreifende Synchronisierung, die mit einmalig 23 Euro zu Buche schlägt.

Daft Music 3.0 baut den Apple-Music-Client aus

Auch Daft Music macht einen größeren Sprung. Die Anwendung, die wir im vergangenen Jahr zunächst als Mac-Alternative zu Apples Musik-App vorgestellt hatten, ist inzwischen auch für iOS erhältlich. Version 3.0 ergänzt AirPlay, einen Zehnband-Equalizer, kuratierte Mixtapes und eine Funktion zum Öffnen von Titeln in NowPlaying.

Hinzu kommen mehrere mit CoreAI umgesetzte Funktionen. Dazu zählen die Trennung von Instrumenten, dreidimensionale Coverdarstellungen und eine Prüfung von Titeln auf KI-Inhalte. Der Entwickler zählt außerdem Spotify- und Tidal-Importe, iCloud-Synchronisierung, Last.fm-Scrobbling, Siri, Kurzbefehle, Spotlight, Handoff und Crossfade auf.

Daft Music lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Für vollständige Titel ist zusätzlich zu einem aktiven Apple-Music-Abonnement ein Daft-Music-Abo nötig. Dieses kostet 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr. Ohne Abo lassen sich nur die 30-Sekunden-Vorschauen ab- bzw. anspielen.