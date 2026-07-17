VÖPP für Berlin: Alle Bücherei-Ausleihen in einer App

Als wir vor einigen Wochen über unsere selbst entwickelten Mac-Helfer berichtet haben, war darunter auch eine kleine Menüleisten-App für die Berliner Bibliotheken. Die Anwendung entstand aus einem ganz persönlichen Bedarf heraus und hat sich bei uns seitdem im Alltag bewährt. Jetzt steht mit VÖPP-App auch eine passende iPhone-App zum Download bereit.

Die ursprüngliche Mac-Anwendung zeigt die Ausleihen mehrerer VÖBB-Bibliothekskonten zusammen mit Rückgabefristen und offenen Gebühren in der Menüleiste an. Nachdem wir mit der ersten Fassung zufrieden waren, haben sich weitere Entwickler auf GitHub an dem Projekt beteiligt. Die Anwendung wurde verbessert und unter anderem um Funktionen zum Verlängern ausgeliehener Medien ergänzt.

Eine App statt der VÖBB-Webseite

Eine eigene App für die Berliner Bibliotheken stand schon länger auf unserer Wunschliste. Der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins stellt für die Kontoverwaltung bislang im Wesentlichen seine Webseite bereit. Diese erfüllt zwar ihren Zweck, fällt im Alltag aber immer wieder durch abgelaufene Sitzungen, erneute Anmeldungen und regelmäßige Wartungsintervalle auf.

Dabei wollen wir häufig gar keine aufwendige Recherche durchführen. Meist genügt ein schneller Überblick darüber, wie viele Medien auf den verschiedenen Konten ausgeliehen sind und wann sie zurückgegeben werden müssen.

Besonders hilfreich ist das am familiären „Bücherei-Tag“. Bevor es losgeht, muss geklärt werden, wie viele Bücher, Hörspiele und sonstige Medien noch irgendwo in Kinderzimmern, Taschen oder unter dem Sofa verteilt liegen. Eine gemeinsame Übersicht macht es deutlich einfacher, am Ende auch wirklich alles wiederzufinden.

Ebenso praktisch ist es, anstehende Rückgabefristen, aufgelaufene Mahnkosten und die Konten mehrerer Familienmitglieder im Blick zu behalten.

Ausleihen, Gebühren und Rückgabefristen

VÖPP fasst mehrere Bibliothekskonten in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Die ausgeliehenen Medien werden nach ihrer Dringlichkeit sortiert und farblich gekennzeichnet. So ist auf Anhieb zu sehen, welche Titel bald zurückgegeben werden müssen und bei welchen noch Zeit bleibt.

Verlängerbare Medien lassen sich direkt aus der App heraus verlängern. VÖPP prüft dabei zunächst, ob eine Verlängerung möglich ist. Zusätzlich kann die Anwendung vor dem nächsten Rückgabetermin eine Erinnerung anzeigen.

Neue Konten können auf Wunsch über den Barcode auf der Rückseite des Bibliotheksausweises eingerichtet werden. Die Eingabe längerer Ausweisnummern entfällt dadurch.

Keine Server, keine Werbung

VÖPP benötigt keine eigenen Server und enthält weder Werbung noch Tracking. Ausweisnummern und Passwörter werden ausschließlich lokal gespeichert, wobei die Zugangsdaten im Schlüsselbund des iPhones landen.

Die App greift direkt auf die offizielle VÖBB-Webseite zu. Daraus ergibt sich allerdings auch eine Einschränkung: Ist die Webseite aufgrund von Wartungsarbeiten oder technischen Problemen nicht erreichbar, kann VÖPP ebenfalls keine aktuellen Daten abrufen. Der zuletzt geladene Stand bleibt jedoch in der App sichtbar.

VÖPP ist ein privates und inoffizielles Projekt. Es besteht keine Verbindung zum VÖBB oder zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin.

Kostenlos für iPhone und Mac

Die iPhone-App steht kostenlos im App Store bereit und setzt mindestens iOS 16 voraus. Die aktualisierte Version 1.1 wartet bereits auf die Freigabe durch Apple.

Auf der VÖPP-Webseite finden sich weitere Informationen, Bildschirmfotos und Hinweise zum Datenschutz. Dort ist auch die weiterhin kostenlos erhältliche Mac-Version verlinkt. Der Quellcode von Mac- und iPhone-App steht zudem auf GitHub zur Verfügung.

VÖPP ist damit ein weiteres Beispiel für jene kleinen Anwendungen, die ohne Claude Code vermutlich nie als großes kommerzielles Softwareprojekt entstanden wären. Für ein konkretes Alltagsproblem kann eine selbst entwickelte Lösung aber genau das Werkzeug sein, das bislang gefehlt hat.