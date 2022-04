Dreame Bot W10 Pro: Saugroboter mit Trend zur Frontkamera

Der sogenannte Dreame Bot W10 Pro nutzt diese für die selben Einsatzzwecke, wie schon der Roborock S7 MaxV . Zum einen erkennt die Kamera Hindernisse, die während der Zimmerreinigung stören könnten und legt nach der Objekterkennung einen Radius fest in dem störende Kabel, Socken und Stuhlbeine umfahren werden, die bei alleinigem LiDAR-Betrieb vielleicht in die rotierende Walze des Saugers geraten wären.

Insert

You are going to send email to