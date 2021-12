Silvester zuhause: Feuerwerk-Effekte für Philips Hue

Bei OnSwitch fallen wie gesagt im Anschluss an einen kostenlosen dreitägigen Test – sofern nicht wieder gekündigt – Abokosten an. Der Jahresbetrag hängt hier von der von euch getroffenen Wahl der Pakete ab. Die Komplettlizenz inklusive Familienfreigabe wird beispielsweise mit 39,99 Euro berechnet. Hier stehen dann auch in großer Zahl sonstige Effektpakete zur Verfügung, vom Stimmungslicht bis hin zur Lichtkulisse für Sportübertragungen.

OnSwitch hält mit Blick auf den Jahreswechsel die Animationspakete „Pro Fireworks“, „New Years Eve“ und „Global NYE Countdown“ bereit, deren Effektsammlungen zusätzlich mit Sound unterlegt sind. Bei iConnectHue ergänzt im Bereich „Animationen“ die neue Effektsammlung „Happy New Yeah“ mit sechs verschiedenen Feuerwerken das bereits zuvor vorhandene Set „Frohes Neues“, beide werden zum Preis von 1,99 Euro angeboten. Hier besteht jeweils eine Testmöglichkeit in der Form, dass jede nicht gekaufte Animation bis zu dreimal ausprobiert werden kann, dabei allerdings immer nur einmal durchläuft. Die uneingeschränkte Nutzung wird erst mit der kostenpflichtigen Freischaltung möglich.

