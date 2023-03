Eufy HomeBase 3: Diese Kameras sind (oder werden) kompatibel

Die HomeBase 3 (die offizielle Produktbezeichnung lautet „Eufy S380 HomeBase“) besitzt 16 GB integrierter Speicher und kann dank SATA-Steckplatz auf bis zu 16 TB erweitert werden. Langfristig soll sich die neue Basisstation dann mit so gut wie allen Eufy-Kameras einsetzen lassen. Welche genau bereits kompatibel sind, welche noch auf ein entsprechendes Firmware-Update warten und welche vorerst nicht für die Nutzung mit der HomeBase 3 vorgesehen sind, erörtert der Anbieter in dem folgenden Support-Dokument:

Das neue Modell soll in wenigen Tagen on der Wall Light Cam S120 ergänzt werden, die das gleiche Konzept in einem anderen Formfaktor auf dem Markt bringen wird. Beide Kameras besitzen einen integrierten Bewegungsmelder und die volle Kompatibilität zu Amazon Alexa und Google Home – Apples HomeKit-Architektur wird von den jüngsten Modellen jedoch nicht unterstützt.

Der auf Überwachungskameras spezialisierte Zubehör-Anbieter Eufy hat sein letztes Produkt erst in der vergangenen Woche lanciert. Seit Samstag verkauft Eufy mit der Wall Light Cam S100 eine Kamera mit kombinierter Beleuchtungslösung, die vor allem für den Einsatz am Eigenheim gedacht ist.

